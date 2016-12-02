﻿فريق أممي يقوم بأول زيارة للكويت لتقصي الحقائق حول التمييز ضد المرأة

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: يقوم فريق من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة بزيارة رسمية لدولة الكويت، هي الأولى من نوعها، لتقييم التقدم المحرز في القضاء على التمييز ضد المرأة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان للنساء.

وتبدأ الأسبوع المقبل زيارة الوفد، المؤلف من خبيرتين في حقوق الإنسان، لجمع معلومات مباشرة عن القضايا المتعلقة بالتمييز ضد المرأة في شتى المجالات، بما فيها النساء اللاتي يعانين أشكالا متعددة من التمييز.

وفي هذا الشأن قالت ألدا فاشيو، التي ترأس الفريق، إن «الفريق العامل مهتم بشكل خاص بالإصلاحات والسياسات التي طبقت في الكويت لتعزيز حقوق المرأة والمساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة».

وسينظر الفريق في الإنجازات والممارسات الجيدة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع نواحي حياتها، وسيتناول أيضا جوانب القانون والممارسات التي تؤثر على مشاركتها في الحياة السياسية والعامة والاقتصادية والاجتماعية والأسرية والثقافية والصحية. وخلال الزيارة، التي ستستمر عشرة أيام، سيجتمع الخبراء مع المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين وعدد من النساء.

ومن المتوقع أن يقدم الفريق تقريرا باستنتاجاته وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حزيران/يونيه المقبل.