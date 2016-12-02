﻿موريتانيا: الصراعات تبدأ مع اقتراب المؤتمر الرابع لنقابة الصحافيين

نواكشوط – «القدس العربي»: اشتكى سبعة مترشحين لمنصب نقيب الصحافيين الموريتانيين في انتخابات النقابة المقررة يوم التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أمس من الظروف التي تكتنف التحضير للمؤتمر الرابع للنقابة.

وأكد المرشحون السبعة وهم الشيخ المهدي النجاشي، سعيد ولد حبيب

تماد بنت جدو، محمد الامجد ولد محمد الأمين، أحمد ولد البو، ابراهيم ولد عبد الله، الشيخ بكاي في بيان مشترك وزعوه أمس «أن النصوص المعمول بها تخول مكتب النقابة الخارج، الإشراف على عمليات الانتساب وقبول ملفات المرشحين، وهي مسألة عادية في الظاهر، لكن وجود اثنين من أعضاء المكتب أحدهما النقيب الحالي (أحمد سالم والثاني محمد سالم ولد الداه)، ضمن قائمة المرشحين يُحوِّل هيئة الإشراف إلى خصم وحكم في الوقت ذاته».

«ولعلاج هذه الحالة، يضيف المرشحون السبعة، اجتمعنا بالمعنيين وطلبنا منهما وديا قدرا من التوافق يسمح لنا بحضور ممثلين عن كل مرشح عمليات الانتساب بصفة مراقب، ضمن مطالب أخرى عادلة من بينها مراجعة قائمة المسجلين للانتخابات الماضية، وإخضاع القدامى والجدد للمعايير نفسها المطبقة الآن».

وأضاف المرشحون «طلبنا من زميلينا ردا مكتوبا من المكتب التنفيذي. لم يأتنا الرد بالطريقة المطلوبة، لكن حصلنا عليه هاتفيا، وكان مضمونه رفض كل المطالب باستثناء تمديد فترة الانتساب خمسة أيام، والآن نعيد الكرة وبالروح الودية نفسها طالبين توافقا على هيئة مؤقتة تجمع ممثلينا مع ممثلي المكتب التنفيذي وتتولى العملية برمتها».

«وأملنا كبير، يضيف المرشحون المحتجون، في أن يجنبنا زميلانا المرشحان أمورا لا نريدها ولا نسعى إليها، فوجودهما خصما وحكما، أمر مرفوض ولا يمكننا التعامل معه، ونحن نعول على نضجهما في تجاوز هذه الأزمة، وفي حال تعذر تجاوبهما معنا، فإننا نحتفظ لأنفسنا بحق اتخاذ الموقف المناسب».

وينعقد المؤتمر الرابع لنقابة الصحافيين الموريتانيين في وقت تشهد فيه الصحافة الموريتانية انشقاقات كبيرة، وفي ظرف يشهد فيه المشهد الإعلامي الموريتاني تمييعا كبيرا حيث انضم للصحافة المئات من المدعين والمنتحلين بحثا عن المنافع.

ودعا المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين الموريتانيين «منتسبي النقابة إلى جعل مؤتمرها المقرر يومي 19و20 ديسمبر/كانون الأول الجاري فرصة لتوحيد الجسم الصحافي، معلنا عن لجنة للإشراف العام على المؤتمر الذي ينعقد لتجديد الهيئات التنفيذية والرقابية ووضع خطة للعمل».

وأضاف المكتب في بيان أخير له «أن المؤتمر سينظم تحت شعار « تنظيم مهني موحد ضمان للحقوق»، مشيرا إلى «أن آمالا عريضة معقودة على الحدث الذي يشكل فرصة لترسيخ قيم العمل الصحافي المهني المنضبط بقيم ومعايير المهنة الصحافية».

وأوضح البيان «أن الصحافيين يأملون في وجود تنظيم نقابي فاعل ومؤثر قادر على النهوض بمهمة الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للصحافيين من جهة والمساهمة في تجذير الممارسة المهنية في السلوك والممارسة لدى المنتسبين للمهنة كافة أفرادا ومؤسسات».

هذا ويشتد الصراع بين تسعة مرشحين حتى الآن لمنصب النقيب؛ ومع أن السلطات العمومية أعلنت حيادها إزاء هذه الانتخابات فإن المشاع في الأوساط الصحافية هو دعمها للنقيب المنصرف أحمد سالم مختار السالم.

ويقول المدون حبيب الله ولد أحمد «أن نقابة الصحافيين الموريتانيين التي ينتسب لها قرابة 700 صحافي ( طبعا الصحافي هنا ليست بالمفهوم التقني الأكاديمي فهي تطلق على المعلم والممرض ورجل الأمن وصاحب البقالة ومنتحل الصفة)، ظلت قوية خلال السنة الأولى من عمرها وكان للنقيب السابق الحسين ولد مدو الدور الأبرز في تأسيسها وزراعتها داخليا وخارجيا لما يحظى به من احترام وتقدير لمكانته وشهاداته وأخلاقه وتواضعه الجم فقد كان بحق فخر الصحافة الموريتانية بما امتلكه من موهبة في التعبير والخطابة وإلمامه باللغات الأجنبية، وقبل كل ذلك دماثة أخلاقه التي جمعت من حوله كل الصحافيين من مختلف المشارب الاجتماعية والسياسية والثقافية. لكن البعض يعتقد أن المكتب التنفيذي للنقابة جعل من نفسه وصيا عليها وحد من صلاحيات النقيب ونفوذه خاصة وأنه لم يسع لفرض رأيه ووجوده على زملائه فترك لهم النقابة ورفض الترشح لمأمورية أخرى رغم مطالبة كل الصحافيين له بالبقاء في منصبه».

وبالنسبة لمدى قرب كل مرشح من النظام أو بعده منه، يقول المدون حبيب الله «ينبغي القول بأمانة أن معظم المرشحين مدعومون ولو سرا من طرف جهات نافذة في النظام لدرجة أن بعض شخصيات النظام تخوض حملات على استحياء لصالحهم وهو أمر طبيعي فالنقابة والحكومة خرجتا من «مشكاة» واحدة».

ويؤكد المدون «أن للإسلاميين وجودا قويا في المشهد الإعلامي المحلي بكل تسمياته وحتى الآن لم يعلنوا مرشحهم لمنصب النقيب وأغلب الظن أنهم لن يدفعوا بمرشح يخصهم وإنما ينتظرون لمعرفة المرشح القوي لدعمه بضمانات خاصة أو بدونها».

ويرى المدون ولد أحمد «أن الانتخاب في نقابة الصحافيين يخضع لمعايير بقية الانتخابات المحلية رئاسية كانت أم بلدية؛ فالتحالفات القبلية الجهوية العرقية العشائرية ستكون الورقة الأكثر ربحا فى النهاية وإن منع الفقر مرشحي النقابة والمنتسبين إليها من لعب ورقة «المال الانتخابي» وبالتالي فمن الرومانسية الاعتقاد بأن الكفاءة والمهنية والنظافة والتجربة والخبرة والتوجه السياسي أو الفكري تلعب أي دور في تسمية نقيب الصحافيين المقبل».