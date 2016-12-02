﻿اجتماعات روسية مع المعارضة السورية في أنقره وتصعيد تركي ضد الأكراد في منبج

واشنطن ـ «القدس العربي»: يبدو أن هناك مباحثات بين المعارضة السورية وروسيا في تركيا بوساطة تركية ولكن الخارجية الأمريكية رفضت تأكيد تقارير صحيفتي «فايننشال تايمز» البريطانية و«لوموند» الفرنسية حول محادثات روسية مع الثوار السوريين في أنقره. وقال نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر»إننا شاهدنا هذه التقارير وسنترك للأطراف المعنية لتؤكد إن كانت هذه المحادثات حدثت أم لا، ولكننا نرحب بأي جهد حقيقي لتخفيف معاناة الشعب السوري وخاصة في حلب والتي عانت الكثير من القسوة في الأشهر الأخيرة، ونرحب بأي جهد لإنهاء القتال الدائر في حلب».

وأضاف تونر «أن الولايات المتحدة ماتزال نتباحث مع الأتراك والروس والسعودية وقطر والحلفاء الأوروبيين والمعارضة السورية».

وأكد تونر أن وزير الخارجية جون كيري سيجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في روما على هامش اجتماع دول حوض المتوسط وكذلك مع المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا. ولم يؤكد لقاء كيري مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الذي يحضر الاجتماع الدولي، والمعروف أن بعض أطراف من المعارضة السورية التي تدعمها موسكو تحاول التوسط مع الروس للاجتماع مع المعارضة السورية الرئيسية. وهناك تسريبات أن الروس حصلوا من الرئيس المنتخب دونالد ترامب على وعد بدعمهم بالتصدي للمعارضة السورية التي يصنفها النظام بالإرهاب، وقد نشرت صحيفة «واشنطن بوست» أن مسؤولا روسيا صغير المستوى اجتمع مع دونالد ترامب الابن في باريس في مؤتمر صغير يضم 30 شخصية نظمه رجل أعمال فرنسي أسمه فابيان بوسارت وهو متزوج من رنده قسيس السورية. وقد نشرت قسيس ذلك على صفحتها على «فيسبوك» وهي تبرر قصف المستشفيات بحلب لأنها تخزن السلاح، وقد ظهرت على برنامج «الاتجاه المعاكس» على قناة «الجزيرة» تدافع عن مواقفها تلك.

وحول قصف الأتراك لمواقع في منبج قال تونر «إن تركيا لديها قلق من المجموعة الكردية (واي بي جي)التي ندعمها في قتالها ضد تنظيم الدولة، وإن تركيا تعتبر هذه المجموعة الكردية حليفا لحزب العمال الكردي (بي كي كي) الإرهابي، ولكننا لا نعتبر هذه المجموعة إرهابية مع أننا نعتبر حزب العمال الكردي إرهابيا. ولقد دعمنا كذلك العرب السوريين والتركمان السوريين والأكراد السوريين الذين يقاتلون تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، ونتفهم أن الأراضي المحررة من تنظيم الدولة في شمالي سوريا وبعد تحقيق الاستقرار يجب أن يتسلمها السكان المحليون، ونتباحث مع السلطات التركية أو الجيش التركي ونعمل معهم حول هذه القضايا المعقدة والتي تتضارب فيها مصالح الفرقاء في شمال سوريا، ولقد نفذ الأكراد تعهداتهم وانسحبوا من غرب الفرات إلى شرقه».