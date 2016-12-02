﻿مؤتمر فتح: تشكيل «لجنة قضايا غزة» وعدم مناقشة ملف دحلان

غزة – «القدس العربي» : علمت «القدس العربي» من مصادر في المؤتمر السابع لحركة فتح، أن الجلسة المسائية ليوم أول أمس كان يفترض أن تناقش التقارير المالية والتنظيمية والسياسية، لكن لم يكن هناك مجال لذلك، إذ ألقى المتحدثون في الجلسة خطابات لا علاقة لها بالتقارير، واعتبرت برامج لترشحهم.

كما علمت «القدس العربي» أن مطالبات قيادات من «فتح» من قطاع غزة، خلال جلسة تشكيل لجان المؤتمر السابع للحركة، دفعت باتجاه تشكيل «لجنة قضايا غزة»، لوضع تصور لحلول المشاكل التي يواجهها القطاع، بالتنسيق مع قيادة فتح الجديدة. هذه اللجنة لم تكن مطروحة على جدول أعمال المؤتمر، الذي لم يتطرق خلال جلساته لملف النائب المفصول من الحركة محمد دحلان وكبار معاونيه.

وأكدت مصادر أن «جدول أعمال المؤتمر حسب الترتيبات المبدئية لم يكن يحتوي على تشكيل لجنة قضايا غزة، وأن العديد من الحاضرين خاصة من قطاع غزة، دفعوا باتجاه تشكيل اللجنة».

ودفعت المطالبات رئيس المؤتمر، عبد الله الإفرنجي، وهو من القطاع، وعضو سابق في اللجنة المركزية للتدخل، لإعلان الموافقة على تشكيل هذه اللجنة، غير أنه رفض في الوقت ذاته إظهار أن هناك إعاقة لملف غزة أو حل قضايا من قبل قيادة الحركة.

ومع توزيع الأعضاء على اللجان التي أقرها المؤتمر، والتي بدأت اجتماعاتها أمس الجمعة، سجل 54 عضوا أسماءهم للمشاركة في اجتماعات «لجنة قضايا غزة»، تضم نوابا عن الحركة من القطاع ومسؤولين تنظيميين من مواقع مختلفة.

ومن المقرر أن تنهي هذه اللجنة أعمالها برفع توصيات لرئاسة المؤتمر، تشمل رؤية حول حل قضايا غزة بما فيها القضايا التي تواجهها فتح.

كما تقرر أن تقوم هذه اللجنة في ختام اجتماعها بتشكيل «لجنة مصغرة» تكون مهمتها متابعة التوصيات التي رفعتها مع اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجديدين لحركة فتح، واللذين سينتخبان في نهاية اجتماعات المؤتمر السابع.

وكانت غالبية الجلسات التي عقدت في المؤتمر السابع للحركة سارت بشكل طبيعي، ولم يسجل أي عملية احتدام في النقاش.

وجرى خلال اليومين الماضيين عرض أعضاء اللجنة المركزية الذين يشغلون مسؤولية مفوضيات الحركة، تقارير تبين عملهم خلال الفترة السابقة، وذلك حسب الترتيبات السابقة.

كذلك، علمت «القدس العربي» أن مناقشات المؤتمر السابع لم يجر خلالها التطرق لملف دحلان بالمطلق.

وقال أحد قيادات فتح المشاركة في المؤتمر إن «ذلك مرده أن الحركة تعتبر أن هذا الملف جزء من الماضي وإثارته من جديد يعيد دحلان للواجهة».

وأشار إلى أن «عدم مناقشة الملف بما في ذلك عدم التطرق للوساطة الأخيرة التي شرعت فيها اللجنة الرباعية العربية، يحمل رسائل عدة، أهمها رفض الحركة طرح الملف من جديد».

ولفت إلى أن الرئيس محمود عباس، لم يتطرق في كلمته في المؤتمر إلى ملف دحلان، ولم يأت على ذكره، وأنه اكتفى فقط برفض أي تدخل في شؤون حركة فتح الداخلية.

وكان عباس، جدد في خطابه أمام المؤتمر موقف منظمة التحرير، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، وقال «لا نتدخل في شؤون الآخرين، ونأمل أن يقدر الجميع خصوصية وضعنا، باحترام استقلال القرار الوطني الفلسطيني، الذي كرسناه بالتضحيات الجسام، حيث ظلت فتح على الدوام جسداً واحداً ومتماسكاً، وفية لعمقها وانتمائها العربي، لا تحيد عن الهدف».

وفصل دحلان من حركة فتح في حزيران/ يونيو من عام 2011، بقرار من اللجنة المركزية للحركة، وصادق على قرار الفصل المجلس الثوري.

بعد ذلك فصلت قيادة «فتح» عددا من معاوني دحلان، بينهم نواب في المجلس التشريعي وأعضاء في المجلس الثوري، بعد توجيه تهمة «التجنح»، وهي تهمة تطلق على الذين يعملون خارج أطر الحركة.

وكان دحلان رفض في وقت سابق عقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح بهذه الطريقة، في حين وصف مقربون منه المؤتمر بـ»الإقصائي»، وأعلنوا رفض نتائجه، وتعهدوا بعقد مؤتمر آخر في الوقت القريب.

ويتردد أن تيار دحلان الذي أعلن رفض نتائج المؤتمر قبل انعقاده، ينوي عقد مؤتمر آخر باسم فتح في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة شخصيات من غزة والضفة والخارج.