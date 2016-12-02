﻿حركة دبلوماسية ناشطة في بيروت أقطابها وزراء خارجية تركيا وألمانيا وكندا وقضية استقبال النازحين السوريين تحضر في المحادثات وفي الجولات التفقدية

بيروت ـ «القدس العربي»: شهدت العاصمة اللبنانية أمس حركة موفدين أجانب حيث زارها على التوالي كل من وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير ووزير الخارجية الكندي استافان ديون. وسبق هؤلاء إلى بيروت الموفد الفاتيكاني المونسنيور كارلوس ازيفيدو، فيما تبلغت دوائر القصر الجمهوري أن روسيا سترسل وفداً رسمياً للتهنئة بانتخاب الرئيس ميشال عون فور تشكيل الحكومة الجديدة. كذلك يستعد وزير خارجية فرنسا جان مارك آيرولت لزيارة بيروت فور ولادة الحكومة.

وقد جال وزراء الخارجية على قصر بعبدا وبيت الوسط وعين التينة والمصيطبة وقصر بسترس والتقوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ثم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري فرئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل.

وخلال لقائه وزير الخارجية التركي أكد الرئيس عون على «أهمية تنفيذ حل سياسي للوضع في سوريا». فيما اعتبر اوغلو»أن الاستقرار في لبنان عامل مهم للمنطقة».

وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية جبران باسيل أكد أوغلو دعم تركيا للبنان، وقال: «أود أن أشدد على أهمية استقرار الأمن في لبنان وتأثيره على تركيا والمنطقة». أضاف: «قدمت تهاني الرئيس رجب طيب اردوغان للرئيس المنتخب ميشال عون»، معتبراً «أن الانتخابات خطوة إيجابية على صعيد العملية السياسية، ونأمل تأليف الحكومة العتيدة».

وأشاد «بالدور الذي يلعبه اللبنانيون في استقبال النازحين السوريين»، مشدداً على «ضرورة تعزيز استقرار وأمن سوريا»، وقال «هناك تفاهم مشترك على ضرورة وقف النار وإعلان الهدنة في سوريا، فالحال في حلب مثيرة للقلق، والحل السياسي هو الأنسب. وفي المقابل لا بد من القضاء على الإرهاب، ولا بد من التسلح باستراتيجية اقوى من أجل مكافحة منظمات كداعش والنصرة».

ورداً على سؤال، قال «نحن نؤمن أن الرئيس بشار الأسد لا يمكنه أن يعزز وحدة سوريا. نحن دعمنا سوريا والشعب السوري، وحتى دعمنا الرئيس الأسد. لكن في هذه المرحلة، فإن شخصاً مسؤولاً عن قتل المزيد من شعبه لا يمكن أن يبقى مسؤولاً».

من ناحيته، أكد الوزير باسيل «حق لبنان بالاستفادة من ثرواته»، معتبراً إياه «موضوعاً سيادياً وطنياً بامتياز».

وقال «لبنان لن يتنازل بأي شكل عن الإستفادة من الغاز في بحره وسيواجه الإرهاب. وقد شددنا على أهمية تمتين العلاقات بين لبنان وتركيا وعلينا توفير ظروف عودة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلدهم».

وكان وزير خارجية المانيا فرانك فالتر شتاينماير تفقّد والوفد المرافق مخيماً للنازحين السوريين في سعدنايل في البقاع قبل زيارته متوسطة «حوش الأمراء» الرسمية ضمن جولة تفقدية في زحلة، حيث كان في استقباله رئيس المنطقة التربوية في البقاع يوسف بريدي ممثلاً وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، ومديرة المدرسة جوني أبو توما جبور.

وشكرت جبور شتاينماير على «دعم الحكومة الألمانية للمدارس الرسمية عموماً ومتوسطة «حوش الأمراء» خصوصاً»، وقالت: «على رغم كل الصعوبات التي واجهناها مع التلامذة اللبنانيين حول الخوف الذي كان يعتريهم حول وجود طلاب سوريين، كانت الفكرة لدى اللبناني أن التلميذ السوري سيأخذ مكانه، ولا أستطيع أن أنكر كم جهدنا وتعبنا لمحو هذه الصورة من أذهانهم. ففي البدء كانت الفكرة سلبية حول جلوس التلميذ السوري في فترة بعد الظهر على طاولة التلميذ اللبناني في فترة قبل الظهر، لكن مع مرور الوقت تمكنا من تخطي هذه المرحلة، بعدما شرحنا لهم أن التلميذ السوري يحق له التعلم أسوة بكم».

واشارت إلى أن «التلامذة السوريين في متوسطة حوش الامراء يضاهي عددهم تقريباً التلامذة اللبنانيين».

وأضافت «بفضل المساعدات، تمكنا من تحديث المدرسة من حيث التجهيزات والكتب والقرطاسية، وانشأنا قاعة محاضرات ومختبراً علمياً ومكتبة، وأصبحت مدرستنا تضاهي المدارس الخاصة».

بعدها شكر شتاينماير والوفد المرافق مديرة المدرسة والمعلمات لحفاوة الاستقبال، وجال في أقسام المدرسة. كذلك من المقرر أن تشمل زيارة الوزير الكندي في جانب أساسي منها مسألة اللاجئين السوريين في لبنان واستعدادات كندا لإعادة توطين أعداد منهم في أراضيها.