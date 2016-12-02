﻿تركيا تسرع في بناء الجدار العازل «الإسمنتي»… وتزايد أعداد الضحايا من السوريين الذين يحاولون اجتيازه

ريف اللاذقية ـ «القدس العربي»: سجل ناشطون معارضون مقتل شخصين على الحدود السورية ـ التركية في الأسبوع الماضي كان آخرهم الشاب أنس فاضل، واختفاء آخر من دمشق محمد حسين عرب، والأخير هو من الوافدين الجدد إلى مناطق سيطرة المعارضة وفق اتفاقيات إخلاء المناطق في الريف المحيط بالعاصمة.

الناشط طارق عبد الحق ابن ادلب الذي يعتبر نفسه مدافعا عن السوريين المظلومين الذين يحاولون النجاة من المأساة أكد عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» أن الشاب الدمشقي أصيب خلال عملية العبور باتجاه تركيا بطلق ناري مصدره الجانب التركي، ليختفي الشاب بعد ذلك وفق ما يؤكده عبد الحق، كما أشار إلى قيام الجنود الأتراك بتعذيب من يحاول العبور بطريقة غير شرعية.

يحيى ناشط طبي يعمل في مناطق سيطرة المعارضة أكد في حديثه مع «القدس العربي» أن الأوضاع الأمنية على الحدود في تدهور مستمر عقب إغلاق المعبر الإنساني الوحيد في ريف ادلب الغربي « معبر خربة الجوز» ويسمح فقط للطواقم الطبية بالعبور يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع.

وتزايد حالات الخطف والاستهداف المباشر من الجانب التركي قابله أيضا إسراع في وتيرة استكمال بناء الجدار العازل مع المناطق الحدودية التي تشهد محاولات للعبور من الجانب السوري خصوصا عند مناطق سلقين، حارم والجانودية.

معظم السوريين في الجانب التركي القاطنين في مدينة الريحانية يؤكدون قيام السلطات التركية بالإسراع بهذه الخطوة ويمكن مشاهدة الجدار بالعين المجردة من المدينة التركية وفق ما أكدته الإعلامية ميس الحمصي وأنها عاينت العديد من حالات الإصابة بطلق ناري في المشافي التركية ورفضت الإفصاح عنها خوفا من التعرف عليها من السلطات التركية.

وأضافت الحمصي «يمكننا مشاهدة عمليات البناء التي يقوم بها الأتراك خلال ساعات النهار بكل وضوح فالشريط الحدودي ملاصق تماما للطريق الواصل بين الريحانية ومدينة انطاكية وفي كل يوم أتوجه فيه إلى انطاكية أشاهد أجزاء جديدة من الجدار اكتملت».

بينما يؤكد يحيى أن هناك نداءات متكررة يطلقها ناشطون يعملون في المجال الطبي تنصح بعدم الاقتراب من هذا الجدار، فكل من يحاول الاقتراب سيكون عرضة للموت وليس الاستهداف فقط، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى صعوبة الحياة في مناطق سيطرة المعارضة لأنها لا تحتوي على أي من الخدمات (الماء، والكهرباء، والاتصالات).

يبلغ طول الجدار العازل مترين توضع فوقه أسلاك شائكة، وشبهه الكثير من القاطنين في الجانب السوري بالجدار المشابه في قطاع غزة، وقالت الإعلامية ميس «الكثير ممن يصاب بطلق ناري عند الجدار يهمس في أذني واصفا إياه بجدار فصل عنصري»، حتى أن القاطنين في المخيمات يصفونه أحيانا بجدار الفصل بين الجنة والنار في إشارة إلى الأوضاع بين سوريا وتركيا.

وأشار ناشطون إلى استمرار عمليات التهريب باتجاه قرية غواتشي التركية بمشاركة من أهالي القرية لقاء مبالغ مادية لكل شخص يعبر، وتتم عمليات التهريب عبر ساعات الليل في ساعات محددة، حيث يتواصل أهالي القرية مع الضباط المناوبين على الحدود كي يخبروهم بموعد العبور.

يؤكد يحيى تورط الضباط في عمليات التهريب الليلية حيث يحصلون على مبالغ مالية لقاء هذه الخدمة التي تسمح بعبور السوريين. ومن ناحية أخرى يُجبر النازحون على دفع مبالغ كبيرة لقاء العبور، وأكد ناشطون أنه في الآونة الأخيرة غالبا ما يكون الضحايا من دمشق وريفها، وذلك تزامنا مع عمليات الترحيل التي يقوم بها النظام إلى ادلب.

تزيد تركيا من احتياطاتها الأمنية على الحدود مع ادلب السورية لأن النظام ومن يحالفه سيتوجهون إليها بعد الانتهاء من السيطرة على حلب، وفق ما يراه ناشطون محليون، ويشيرون إلى تخوف تركي من عبور عناصر من تنظيم «بي كا كا» بالإضافة إلى احتمال اجتياز عناصر تنظيم «الدولة» إلى العمق التركي.