﻿استمرار موجة التنديد بزيارة وفد مغربي للدولة العبرية

الرباط – «القدس العربي» : ما زالت الزيارة التي يقوم بها وفد مغربي يضم رجال تعليم وإعلاميين مغاربة للدولة العبرية يثير، في ظل صمت رسمي، استنكار مختلف الأوساط المغربية وتوصف الزيارة بأنها خطوة في مخطط إسرائيلي لتقسيم المغرب إلى دول عدة.

ويقول أعضاء في الوفد المغربي، الذي يضم 16 شخصا، ووصل الأراضي المحتلة يوم الثلاثاء الماضي «في إطار المشاركة في مؤتمر حول الهولوكوست، وكذلك للدفاع عن القضايا الوطنية الإستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها قضية الصحراء، هناك من يرى أن أعضاء هذا الوفد هم «عملاء، منخرطون في مخطط تقسيم المغرب».

وقال رئيس الوفد عبد الله الفرياضي إن هذه الزيارة ستتيح لهم الفرصة لإجراء لقاءات بشخصيات إسرائيلية نافذة، بهدف رفع مستويات التنسيق بشأن الترافع الإيجابي بخصوص القضايا الاستراتيجية للمغرب»، مضيفا: «كما سنشارك في فعاليات أيام دراسية، حول الهولوكوست.»

وتعدّ هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها وفد مغربي إلى إسرائيل، في ظرف شهرين، إذ سبق لمجموعة من الصحافيين أن زاروها، في زيارة دامت أسبوعا وأثار الكثير من ردود الأفعال في وقت قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، قبل 16 سنة، إبان اندلاع الانتفاضة الثانية، إذ صدر قرار بإغلاق مكتبي الاتصال في كل من الرباط وتل أبيب، وتسعى بعض الأوساط اختراق المغرب من خلال السلع واستدعاء ناشطين يقولون بالسلام.

والتقى الوفد المغربي، اول أمس الخميس، عوفير جندلمان، مستشار بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي والناطق باسمه، الذي أكد للنشطاء المغاربة أن نتنياهو كان يود مقابلتهم بنفسه لولا ظروف منعته من ذلك، قبل أن يناقش الجميع مواضيع الصحراء واليهود المغاربة، والعلاقات الإسرائيلية المغربية.

وقال الباحث عبد الرحيم الشهيبي عضو الوفد إن مستشار نتنياهو أكد أن إسرائيل تمد يديها إلى المغرب، وكل البلدان التي ترغب في السلام وبناء علاقات معها، مبرزا أن المغرب يحظى باهتمام اليهود في إسرائيل، خصوصا ذوي الأصول المغربية الذين يبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف.

كما التقى الوفد المغربي برئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والشغل في البرلمان الإسرائيلي، إيلي العلوف، وهو من مواليد مدينة فاس، وتحدثوا معه حول سبل دعم الانفتاح بين اليهود المغاربة في إسرائيل وباقي المغاربة، مؤكدا أن إسرائيل تدعم جهود الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء. كما زار وفد النشطاء المغاربة متحف معهد ياد فاشيم لذاكرة الهولوكوست، وحضر دورتين تكوينيتين في تاريخ المحرقة ومعاداة السامية، وندوة حول تاريخ اليهود في شمال أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية، ودور السلطان محمد الخامس والمغاربة في حماية اليهود ضد القوانين التمييزية التي أصدرتها حكومة فيشي وزار مجموعة من اليهود المغاربة في تنظيم تيكون Tikon، وشاركوا في ندوة حول الأمازيغ واليهود، قدمها بروس مادي وايتزمان، بشأن تطورات الحركة الأمازيغية في المغرب وشمال أفريقيا، وتقديم كتابه باللغة الإنجليزية حول الحركات الهوياتية الأمازيغية.

واتّهم رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان «الوفد الذي يزور إسرائيل، بانخراطه في مخطط خطير يهدف إلى تقسيم المملكة إلى خمس دويلات»، مستغربا من الطريقة التي حصل بها الوفد على ترخيص لزيارة الكيان الصهيوني «لا أفهم كيف غادر رئيس الوفد بدون إذن، وهو بالمناسبة رجل تعليم، تاركا تلامذته بدون دراسة، فنحن نريد أن نعرف الحقيقة.. من أعطاه الترخيص ومكّنه من السفر، يجب على المسؤولين أن يكشفوا لنا من كان وراء هذا الوفد، ومن صرّح لهم بمغادرة البلاد؟»

وقال ويحمان أن «الأمر أصبح خطيرا ولا يمكن السكوت عنه، ذلك أن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية في خطر حقيقي، ونحن الآن على شفا حفرة من انطلاق مشروع التخريب وتقسيم المغرب.» واعتبر أن ما قام به أعضاء هذا الوفد هو «تخابر مع الأعداء، الذين يخططون لتفجير المغرب والجزائر وكل المنطقة في إطار المشروع الخبيث الذي يهمّ مختلف الأقطار العربية والإسلامية».

وقال إن «هذا الوفد الذي ذهب إلى الكيان الصهيوني، في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفي اليوم نفسه الذي يدين شعوب العالم المجازر الصهيونية في حق الفلسطينيين، من خلال اغتصاب أراضيهم وتشريدهم من منازلهم، في هذا الوقت يذهب هؤلاء للاحتفاء مع الصهاينة والتضامن معهم ضد الشعب الفلسطيني… ومن أفظع ما أضافوه من الخيانة والعمالة هو تلويحهم للرمزيات الوطنية حيث ذهبوا للكنيست الصهيوني مرتدين لباس الصحراويين، وبوجوه مكشوفة، كما يدلون بتصريحات، يدعون فيها أنهم يدافعون عن الصحراء المغربية، في حين أنهم منخرطون في مخطط تقسيم المغرب».

واكد أحمد ويحمان أن هناك مخططا جادا لتقسيم المغرب، ترصد له أموال ضخمة وإمكانات علمية وبشرية هائلة وأن ما يحدث اليوم، هو اختبار لمدى نضج الأمور وقابليتها لاستيعاب المخطط، «ما كنا نتحدث عنه بالأمس بات يرى الان رأي العين، من خلال الشعارات والأعلام والخرائط، وما يسمى بالأناشيد الوطنية لهذه الدويلات المزعومة، وغيرها من الرموز، وأيضا البعثات المغربية التي تحج إلى إسرائيل تباعا» وقال إن ثمة معسكرات في ليبيا تعد أشخاصا خصيصا لهذا الغرض.

واستغرب رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع «سبات الدولة العميق تجاه ما يجري»، محذرا من «المسار الذي باتت تأخذه الأمور» والمتجلي في الجهد الحثيث الذي يبذله الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل نقل مخطط تقسيم منطقة الشرق الأوسط إلى المغرب».

وأكد يحمان أن هناك محاولات لتفكيك عرى الوثائق التي تمتد لقرون بين مناطق المغرب، والتي تشكل وتخصب الهوية المغرب، بهدف ـسهيل عملية تقسيم البلد والهيمنة على مقدراته، مشيرا إلى أن هناك دراسات لمراكز بحث معروفة تؤكد تفسيره. وأوضح أن الدويلات الخمس المزعومة توزع كالتالي: جمهورية الريف وبخريطة مستقلة وعلم وخاص ونشيد وطني، ثم جمهورية أسامرعلى حدود المغرب الشرقي في حدودنا مع دولة الجزائر، وتحضر له ندوات ومحاضرات تحت غطاء الثقافة والدفاع عن الحقوق، ثم جمهورية سوس، فالجمهورية العربية الصحراوية مملكة الديمقراطية الاشتراكية ثم المملكة المغربية فيما تبقى من التراب الوطــني.