﻿المحكمة العسكرية في غزة تصدر أمراً باعتقال ضابط في الأمن الوقائي

غزة ـ «القدس العربي» : أصدرت المحكمة العسكرية في قطاع غزة، أمراً بحبس أحد كبار ضباط جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، ويوجد في الضفة الغربية، وأمهلته عشرة أيام لتسليم نفسه.

وذكرت وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة «حماس»، أن «المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة، أمهلت رفعت جبر حسين كلاب عشرة أيام لتسليم نفسه للقضاء العسكري».

وقالت المحكمة «في حال لم يسلم نفسه للعدالة يعتبر فارا من وجه العدالة وسيحاكم غيابياً».

ووجهت المحكمة أمراً لكافة منتسبي قوى الأمن بإلقاء القبض على المتهم كلاب وتسليمه إلى القضاء العسكري.

وجاء قرار الاعتقال بالرغم من وجود كلاب في الضفة الغربية حيث مكان عمله هناك.

وكلاب يحمل رتبة عميد في الأمن الوقائي، وهو من سكان قطاع غزة وتحديداً من مدينة خان يونس جنوب القطاع، ويوجود منذ سيطرة «حماس» على غزة صيف عام 2007، في الضفة الغربية، ويعمل مشرفاً على جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة.

وهو أيضاً أحد قياديي حركة فتح، وعضو في المؤتمر السابع للحركة المنعقد حاليا في مدينة رام الله.

وسبق أن أصدرت المحكمة العسكرية في غزة أوامر اعتقال بحق ضباط كبار في السلطة الفلسطينية موجودين في الضفة الغربية.