﻿المغرب يدافع عن انضمام السعودية إلى منظمة الفرنكفونية وكندا تعارض بشراسة لأسباب حقوقية

مدريد- «القدس العربي» : تستمر منظمة الفرنكفونية في رفض انضمام كتالونيا الإسبانية إلى صفوفها خاصة بعد قلق فرنسا من مخططات لهذا الإقليم لتحريك جنوب فرنسا سياسيا، لكن المفاجأة الحقيقية كانت في رغبة انضمام العربية السعودية إلى منظمة الفرانكفونية بدعم قوي من المغرب ومعارضة شرسة من كندا.

واحتضنت مدغشقر خلال الأيام الماضية قمة الفرنكفونية أي الدولة الناطقة بالفرنسية أو التي تشكل الفرنسية إحدى لغاتها الرئيسية في الإدارة والتدريس مثل دول المغرب العربي-الأمازيغي وإفريقيا الغربية، وتبقى الجزائر المستعمرة الفرنسية السابقة التي ترفض الانضمام إلى هذا التجمع. وبين الحين والآخر تريد بعض الدول أو المناطق الانضمام، ومنها كتالونيا، فقد حاولت كتالونيا، وهي إقليم اسباني شمال شرق البلاد وتجمعه حدود وثقافة مع الجنوب الفرنسي الانضمام إلى المنظمة على شاكلة حضور إقليم كبيك الكندي، وهو ناطق بالفرنسية.

وإذا كانت فرنسا ترغب في الماضي ولكنها تتحفظ حتى لا تثير قلق اسبانيا، فهذه المرة، أصبحت باريس هي الرافضة بعدما رصدت تحركات لحكومة الحكم الذاتي لكتالونيا في الجنوب الفرنسي لإنعاش القومية الكتالانية في هذه المنطقة الفرنسية. واحتجت فرنسا لدى حكومة مدريد، وترجمت احتجاجها مجددا برفض انضمام كتالونيا إلى منظمة الفرنكفونية. وكانت كتالونيا قد أعلنت خلال سبتمبر/أيلول الماضي عن تعزيز الفرنسية في هذا الإقليم.

ورغم أن الفرنكفونية لا ترقى إلى قوة تنظيم الكومنولث القوي سياسيا واقتصاديا، إلا أن بعض الدول ترغب في الانضمام ولو كعوض ملاحظ. ومن هذه الدول العربية السعودية. فقد حاولت الانضمام خلال القمة الأخيرة في مدغشقر، ودافع المغرب بشدة على الانضمام، حيث لم تبد معظم الدول أي معارضة بل رحبت فرنسا، لكن المعارضة جاءت من كندا لأسباب سياسية وحقوقية.

وتؤكد الجريدة الرقمية المغربية «يا بلادي» أمس المواجهة التي وقعت بين المغرب وكندا في القمة الخامسة عشرة للفرنكفونية، حيث دافع المغرب عن انضمام سريع للعربية السعودية، لكن كندا استحضرت ملف حقوق الإنسان ومنها ملف رؤوف بدوي المدون المعتقل بسبب كتاباته حول الوضع السياسي والحقوقي في السعودية. في الوقت ذاته، لا يمكن فصل الموقف الكندي عن السياسة العامة لهذا البلد الأمريكي تجاه الرياض خلال السنة الأخيرة بسبب المعارضة الشديدة لحرب اليمن بما فيها رفض بيع أسلحة كندية إلى الرياض.

وتعتبر رغبة العربية السعودية بانضمام إلى القمة الفرنكفونية غريبة نسبيا، فثقافيا لا تعتمد السعودية اللغة الفرنسية ولا تهتم بالثقافة الفرنسية لأنها تعتمد الإنجليزية وهي أقرب إلى العالم الأنجلوسكسوني. ومن جهة أخرى، تحاول العربية السعودية تقديم نفسها كعراب في العلاقات الدولية من خلال تزعمها لمنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية. وقد يكون التقارب بين الرياض وباريس خاصة بعد صفقات الأسلحة والرفع من التبادل التجاري، ثم تدهور علاقاتها بدول تتزعم تكتلات مثل حالة بريطانيا إلى التفكير في الانضمام إلى منظمة الفرنكفونية.

وتوجد دول عربية خليجية في منظمة الفرنكفونية وهي قطر والإمارات العربية، حيث انفتح البلدان على الثقافة الفرنسية خلال السنوات الأخيرة من فتح فروع لجامعات فرنسية وتطوير المراكز الثقافية الفرنسية.