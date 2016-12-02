﻿نزول الدولار أمام الين عقب تقرير الوظائف الأمريكية

نيويورك – رويترز: نزل الدولار إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة أمام الين أمس الجمعة بعدما أظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية نمو عدد الوظائف في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه أشار إلى زيادة الوظائف في الشهرين السابقين بوتيرة أقل من التقديرات الأولية.

وانخفضت العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 113.49 ين عقب تقرير الوظائف. وبلغ الدولار في أحدث المعاملات 113.83 ين بانخفاض 0.3 في المئة.

وارتفع اليورو لفترة قصيرة أمام الدولار عقب تقرير الوظائف، لكنه سجل في أحدث التعاملات انخفاضا نسبته 0.2 في المئة ليصل إلى 1.0640 دولار.

وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 178 ألف وظيفة الشهر الماضي، لكن جرى تعديل بيانات سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول لتظهر نمو عدد الوظائف بوتيرة تقل ألفي وظيفة عن التقديرات السابقة.