﻿بريطانيا قد تدفع مقابلا ماليا للبقاء في السوق الأوروبية

لندن – أ ف ب: قال ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني المكلف ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، ان المملكة المتحدة يمكن ان تفكر في دفع مساهمة مالية للحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية الموحدة بعد خروجها من الاتحاد.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة اسئلة في مجلس العموم البريطاني مساء أمس الأول.

فقد سأله النائب العمالي المعارض واين ديفيد «هل تفكر الحكومة في دفع مساهمة ما (..) للتمكن من الدخول إلى السوق المشتركة؟».

ورد الوزير «بالطبع نحن نفكر في ذلك» مذكرا بان طموح الحكومة يتمثل في الحصول «على افضل وصول ممكن للسوق الأوروبية للسلع والخدمات» البريطانية في اطار التفاوض الذي سيجريه مع بروكسل.

وادى احتمال ان تساهم المملكة المتحدة بطريقة او اخرى في ميزانية الاتحاد الأوروبي في مقابل الاستمرار في السوق الأوروبية الموحدة، إلى تحفيز الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار، حيث رأى المستثمرون في ذلك املا بان يكون خروج المملكة «مرنا» من الاتحاد.

وردا على سؤال بهذا الشان نفى المتحدث باسم الحكومة البريطانية حدوث اي تغيير في الاستراتيجية، مشيرا إلى ان «كافة المسائل ستكون موضع تفاوض».

وتامل حكومة تيريزا ماي الحريصة على مراقبة الهجرة، إحدى أبرز مطالب الرعايا البريطانيين الذين صوتوا مع الخروج من الاتحاد، في الوقت نفسه في الابقاء على «اقصى» وصول لسلع وخدمات الشركات البريطانية للسوق الأوروبية، وهما هدفان يصعب التوفيق بينهما بالنسبة للقادة الأوروبيين المؤيدين للإبقاء على حرية تنقل الأفراد في الفضاء الأوروبي وليس فقط السلع.

ووعدت ماي ببدء إجراءات طلاق المملكة والاتحاد الأوروبي بحلول نهاية آذار/مارس 2017.

واستبعد الشركاء الأوروبيون بدء التفاوض قبل تفعيل البند 50 من معاهدة لشبونة الذي يعني بداية هذا الإجراء