﻿مدير وكالة الطاقة: سوق النفط مقبلة على فترة تقلبات أكبر في الأسعار

براتيسلافا – دبي – وكالات: قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أمس الأول ان أسواق النفط مقبلة على فترة تقلبات أكبر في الأسعار بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» خفض الإنتاج.

وقال بيرول خلال مؤتمر للطاقة في العاصمة السلوفاكية «على عكس ما حدث في قرارات أوبك السابقة، فإن قدرا كبيرا من النفط في الولايات المتحدة سيكون جاهزا للتدفق على الأسواق إذا تحركت الأسعار إلى قرب 60 دولارا للبرميل.»

وأضاف «ماذا يعني ذلك؟ (يعني) فرض ضغوط نزولية على الأسعار من جديد. كثير من النفط، والطلب لن يستطيع استيعاب هذا النفط. ومن ثم فإن الاتجاه الصعودي للأسعار قد يتمخض في نهاية المطاف عن نمو أكبر من الولايات المتحدة وغيرها، من المناطق التي تدر أرباحا ولكن ليس عند 45 دولارا (للبرميل) بل قرب 55-60 دولارا».

وتابع «هذا التقلب قد يستمر معنا لبعض الوقت… نقبل على فترة تتسم بتقلبات أكبر في أسعار النفط.»

هذه النظرة المتحفظة عبر عنها أيضا عدد من المحللين في منطقة الخليج.

فقد قال إبراهيم الفيلكاوي، المستشار الاقتصادي لـ»مركز الدراسات المتقدمة» في الكويت»لا شك أن قرارات أوبك أمس كانت إيجابية وهو ما ظهر تأثيره بشكل واضح على أداء أسواق النفط العالمية التي قفزت بنسبة جاوزت 10 في المئة».

لكنه أضاف «السؤال الآن هو: هل ستلتزم الدول من داخل أوبك وخارجها بخفض إنتاجها وفقا للاتفاق؟. نعتقد أن هذا هو التحدي الرئيسي خلال الفترة القادمة». وتابع «التوقعات بشكل عام ترجح ارتفاع أسعار النفط بين مستويات 55 إلى 60 دولاراً للبرميل مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ».

وقال المحلل النفطي والاقتصادي جمال عجيز أن اتفاق «أوبك» رغم أهميته وكونه الأول منذ نحو 8 سنوات، لكنه سيواجه عدة تحديات أولها مدى التزام الدول بخفض إنتاجها والشفافية في الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

وأضاف في اتصال هاتفي من الإمارات «دولة مثل العراق كان هناك تغيير واضح في موقفها السابق، من رفض مطلق لفكرة خفض إنتاجها، إلى التوافق مع قرار «أوبك» في الخفض. وهذا مؤشر غير جيد قد يدفعها إلى عدم الالتزام بمقدار الخفض المفروض عليها والبالغ 210 ألف برميل يومياً».

ووفقاً للاتفاق سيخفض العراق إنتاجه بواقع 210 ألف برميل من مستوياته الحالية البالغة 4.561 مليون برميل إلى نحو 4.351 ألف برميل.

ولا يعتقد عجيز أن أسعار النفط ستصعد كثيراً خلال الشهور المقبلة، موضحاً أن استعادة الخام لمستوياته السابقة فوق 100 دولاراً للبرميل هو أمر مستحيل في الوقت الحالي.

وأضاف «نعتقد أن أسعار الخام ستتراوح بين 55 إلى 60 دولاراً للبرميل مع بدء تطبيق الاتفاق مطلع العام المقبل»..

وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى «الفجر» المصرية للاستشارات المالية «الاتفاق تاريخي بالطبع، لكن نحتاج إلى مزيد من الشفافية فيما يخص التزام الدول بخفض إنتاجها، وهذا سيكون التحدي الأكبر في الفترة المقبلة».

وأضاف الشرشابي، في اتصال هاتفي من مصر، أن هناك عدة دول من الأعضاء في «أوبك» تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، بسبب هبوط أسعار النفط خلال العامين الماضيين وبالتالي قد تواجه صعوبات جمة في خفض إنتاجها.

وتابع القول «على المستوي العالمي، نتوقع أن يدعم القرار صعود الخام نحو 60 دولاراً للبرميل في العام المقبل، ونعتقد أيضاً أن الاتفاق سينشط إنتاج النفط الصخري علي في الولايات المتحدة الأمريكية».