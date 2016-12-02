﻿إردوغان يدعو مواطنيه إلى تحويل العملات الاجنبية إلى الليرة التركية والذهب

انقرة – أ ف ب: دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأتراك أمس الجمعة إلى تحويل العملات الأجنبية التي يملكونها إلى ذهب او إلى الليرة التركية لتحفيز اقتصاد البلاد، مع استمرار انخفاض سعر الليرة امام الدولار.

وقال في كلمة متلفزة في انقرة «بالنسبة للعملات الأجنبية المخبأة تحت الوسادة، حولوها إلى ذهب، تعالوا وحولوها إلى الليرة التركية، لكي تصبح اكثر قيمة، ويصبح الذهب اكثر قيمة». وتساءل «ما هي ضرورة زيادة قيمة العملة الأجنبية؟».

الا انه واثناء القائه كلمته انخفض سعر الليرة إلى 3.51 ليرة مقابل الدولار.

وعقب كلمته وصل سعر الدولار 3,55 ليرة، اي بخسارة بنسبة تزيد عن 1,5 في المئة عن قيمة الليرة في أمس السابق. وفي تشرين الثاني/نوفمبر وحده فقدت الليرة اكثر من 10 في المئة من قيمتها امام الدولار.

وألمح إردوغان كذلك إلى ان قوى «تمارس الألاعيب» ضد تركيا، وان بإمكان الاتراك مواجهتها بتحويل أموالهم. ولم يكشف عن الجهات التي يشير اليها. وقال «لا تقلقوا، خلال فترة قصيرة سنقضي على هذه اللعبة».

كما تأثرت العملة التركية بإصرار إردوغان المتكرر على خفض معدلات الفائدة لأنه بحسب رأيه «لا يوجد حل آخر».

واشار إلى الولايات المتحدة واليابان وأوروبا كامثلة على انخفاض معدلات الفائدة، وتساءل عن السبب وراء ارتفاع اسعار الفائدة في تركيا.

وبعد عدة اشهر هذا العام من خفض الفائدة، تدخل البنك المركزي ورفع سعر الفائدة الرئيسية بشكل غير متوقع بخمسين نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) الشهر الماضي.

الا ان العملة لم تشهد سوى ارتفاعا طفيفا وعادت إلى الهبوط بسبب المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية في تركيا، ومن بينها سعي الحكومة إلى توسيع سلطات إردوغان اضافة إلى تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وتزايدت المخاوف بشان توسيع سلطات إردوغان بعد ان أعلن رئيس وزرائه بن علي يلدريم الخميس ان الحكومة ستطرح على البرلمان الأسبوع المقبل اقتراحا بتغيير الدستور لمنح الرئيس مزيدا من الصلاحيات