﻿مصر تقبل 6 عروض لاستكشاف النفط والغاز باستثمارات 200 مليون دولار

القاهرة – رويترز: قالت وزارة البترول في بيان أمس الجمعة أن مصر قبلت ستة عروض للبحث عن البترول والغاز الطبيعى في ست مناطق باستثمارات أجمالية لا تقل عن 200 مليون دولار.

وأعلنت الهيئة للهيئةالعامة للبترول في مايو/أيار عن مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط في 11 قطاعا في خليج السويس والصحراء الغربية، في الوقت الذي تطمح القاهرة فيه لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المحلي المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة.

وذكر البيان أن نتيجة المزايدة أسفرت عن «قبول 6 عروض فى 6 مناطق بإجمإلى استثمارات حدها الأدنى 200 مليون دولار ومنح توقيع 68.2 مليون دولار لحفر 33 بئراً.»

وقال البيان ان العروض المقبولة شملت العرض المقدم من شركة «بي.بي» لمنطقة شمال شرق رمضان باستثمارات حدها الأدنى 46 مليون دولار ومنحة توقيع خمسة ملايين دولار وحفر ثلاثة آبار. كما شملت العرض المقدم من شركة «أباتشى» الأمريكية لمنطقة شمال غرب الرزاق باستثمارات حدها الأدنى 60.6 مليون دولار ومنحة توقيع 30 مليون دولار وحفر عشرة آبار.

كما وافقت الهيئة على العرض المقدم من شركة «أباتشى» لمنطقة جنوب علم الشاويش باستثمارات حدها الأدنى 12 مليون دولار ومنحة توقيع عشرة ملايين دولار وحفر أربعة آبار.

وقبلت الهيئة عرض «إبيكس انترناشيونال إنِرجى» الأمريكية لمنطقة شمال غرب بدر الدين باستثمارات حدها الأدنى 19.4 مليون دولار ومنحة توقيع 1.7 مليون دولار وحفر ثلاثة آبار، بالإضافة إلى عرض الشركة ذاتها لمنطقة جنوب شرق مليحة باستثمارات حدها الأدنى 26.5 مليون دولار ومنحة توقيع 3.5 مليون دولار وحفر ستة آبار.

وحسب البيان جرت الموافقة أيضا على العرض المقدم من شركة «شل»الهولندية الإنكليزية لمنطقة شمال أم بركة باستثمارات حدها الأدنى 35.5 مليون دولار ومنحة توقيع 18 مليون دولار وحفر سبعة آبار.