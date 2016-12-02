﻿صندوق النقد: الدرهم المغربي لن يهبط بعد التعويم التدريجي

الرباط – رويترز: قال صندوق النقد الدولي أمس الأول ان الدرهم المغربي لن يهبط فور تبني سلطات المملكة نظاما مرنا لسعر الصرف.

ويعمل المغرب، أكبر مستورد للطاقة في المنطقة، مع بعثة من خبراء صندوق النقد هذا العام على تحرير نظام عملته في ظل هبوط أسعار النفط العالمية الذي ساهم في تعزيز ماليته العامة.

وقال نيكولا بلانشيه، رئيس بعثة الصندوق إلى المغرب في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى «نعتقد أن الدرهم عند مستوى متوازن… الأمر ليس أكيدا ولكننا لا نتوقع انحرافا كبيرا (بعد الإصلاح).»

وقال للصحافيين في العاصمة المغربية الرباط بعد انتهاء زيارة بعثة الصندوق للمملكة «سيكون الإصلاح تدريجيا… ولا نتوقع تقلبات لأن جميع الظروف اللازمة للانتقال السلس متوافرة هنا.» وأضاف أن الاحتياطيات الأجنبية للمغرب كبيرة وأن السلطات اختارت الوقت المناسب لبدء الإصلاح في ظل تحسن ماليتها العامة. وتجاوزت الاحتياطيات الأجنبية المغربية 251 مليار درهم (25.25 مليار دولار) في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بما يكفي لتغطية واردات أكثر من سبعة أشهر. وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن ترتفع الاحتياطيات لتكفي ثمانية أشهر بحلول نهاية 2017.

وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط عند مستوى مرجح باليورو بنسبة 60 في المئة، وبالدولار بنسبة 40 في المئة. ويخطط البنك المركزي لتخفيف الربط والسماح للعملة بالتداول في نطاق ضيق.

وسيتم توسيع نطاق تداول العملة تدريجيا، مع التخطيط للتخلي الكامل عن الربط في غضون سنوات قليلة بناء على رد فعل السوق.

وفضلا عن تحرير العملة يأمل البنك المركزي أيضا بتبني سياسة لاستهداف مستوى محدد للتضخم.

وبذل المغرب بالفعل أكثر من أي بلد آخر في شمال أفريقيا لتبني إصلاحات اقتصادية يشترطها المقرضون الدوليون، وخفض العجز وإنهاء دعم الوقود وتجميد التعيين بالقطاع العام.

من جهة ثانية رأت بعثة الصندوق ان نمو الاقتصاد المغربي يفترض ان يتسارع في 2017 ليبلغ 4.4 في المئة، ودعت الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات البنيوية التي بدأتها.

وقال بلانشيه «في 2016، يفترض ان يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي ليتراوح بين 1.5 و2 في المئة بسبب موسم الحبوب السئ وضعف النشاط غير الزراعي». وأضاف «من المتوقع ان يتسارع النمو في 2017 ويبلغ حوالي 4.4 في المئة (…) ويستقر على حوالي 4.5 في المئة على الامد المتوسط استنادا إلى الاصلاحات الجارية».

ويعتمد الاقتصاد المغربي إلى حد كبير على الزراعة التي تضررت كثيرا هذه السنة بالجفاف الشديد الذي شهدته البلاد.

وقال بلانشيه ان المغرب وفي الوقت نفسه «استفاد من مواصلة إدارة اقتصاد كلي حذر وإصلاحات هيكلية جارية». وتابع ان «التقدم في مجال التحكم بالميزانية وتنويع الاقتصاد عززت مقاومته».

لكن رئيس البعثة شدد على انه «ما زال هناك الكثير الذي يجب القيام به لتحقيق نمو أكبر (…) بدأت اصلاحات هيكلية مهمة ومن الضروري تسريع تطبيقها»، مذكرا بأن البطالة ما زالت مرتفعة خصوصا بين الشباب.

وقال ان بين الأولويات التي على الحكومة القيام بها تحسين نوعية النظام التعليمي وسير سوق العمل ومعدل نشاط النساء الاقتصادي.

وبشأن التعليم، الذي يرى مراقبون انه مصدر قلق كبير على الرغم من الموارد الكبيرة التي تخصصها الدولة لهذا القطاع، قال بلانشيه ان «النتائج ليست بمستوى الاستثمارات» ما يثير «تساؤلا عن فعالية النفقات العامة».

ورحب صندوق النقد الدولي «بالإصلاحات الاخيرة لنظام التقاعد في القطاع العام» التي تعترض عليها النقابات بشدة، وكذلك «تحسين المالية العامة في مشروع قانون المالية للعام 2017».