﻿البنك المركزي العراقي يستهدف رفع سعر الدينار

بغداد – الأناضول: قال مسؤول مالي عراقي أمس الجمعة ان البنك المركزي العراقي يستهدف رفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع المصارف الحكومية والأهلية.

وقال ماجد الصوري، عضو الهيئة الإدارية في البنك المركزي العراقي، ان «البنك المركزي العراقي حدد في وقت سابق سعر الصرف بـ1200 دينار عراقي لكل دولار، والآن نستهدف الحفاظ على سعر الصرف حتى حدود 1210 أو 1220 ديناراً للدولار الواحد».

وأضاف أن «هناك تعاوناً كبيراً بين البنك المركزي والمصارف الأهلية والحكومية، بشأن بيع العملة الصعبة، وخلال فترة قصيرة سيتم خفض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي».

ورغم أن البنك المركزي العراقي أعلن مطلع العام الجاري تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بواقع 1200 دينار للدولار الواحد، وألزم جميع البنوك وشركات الصيرفة بالبيع وفقا للسعر الجديد، إلا أن ذلك لم يحصل.

ولم يعلن المركزي العراقي رسميا لغاية الآن عن خطوات الحفاظ على سعر العملة المحلية مقابل الدولار، مع ان أهم خطوة تتخذها البنوك المركزية في هذا الخصوص هي توفير النقد الأجنبي في السوق المحلية. للحفاظ على عملتها. في سياق متصل توقعّ الصوري أن «تكون هناك تأثيرات إيجابية لاتفاق خفض الإنتاج النفطي لمنظمة أوبك على سعر صرف الدينار العراقي».

ولفت إلى أن «الايرادات العراقية بالعملة الصعبة قد تزداد، وهذا سيكون له دور كبير في زيادة المعروض من العملة الأجنبية في السوق المحلية». وأمس سجل سعر صرف الدينار العراقي تراجعاً أمام الدولار ليصل إلى 1320 ديناراً للدولار الواحد.

ووفقاً لجدول البورصة المالية في العراق فقد بلغ سعر بيع العملة الوطنية 1320 ديناراً للدولار الواحد، بانخفاض عن سعر صرفه الرسمي لدى البنك المركزي العراقي بواقع 120 ديناراً للدولار الواحد.

يذكر انه في الأسابيع الماضية حافظ الدينار العراقي على سعر صرف بمعدل 1290 دينارا للدولار الواحد، لكنه اخذ بالتراجع التدريجي منذ نحو أسبوعين.

من جهة ثانية قالت اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي أن 80 في المئة من 312 مليار دولار باعها البنك المركزي خلال 12 عاما، تم تهريبها إلى الخارج. جاء ذلك في تصريحات لعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار برهان المعموري، خلال مؤتمر صحافي عقده مع عدد من نواب اللجنة. وقال المعموري «منذ 12 عاما على تأسيس مزاد البنك المركزي، تم بيع 312 مليار دولارا 80 في المئة منها حولت إلى خارج العراق». وأوضح أن «المشاركين في مزادات بيع العملة، من مصارف وشركات، كان هدفهم الحصول على العملة الصعبة بسعر أقل ليتم تهريبها إلى خارج العراق، بعد تقديم مستندات تجارية مزورة».

وأضاف أن «سياسة البنك المركزي أدت إلى هدر كبير بالعملة الصعبة التي تدخل البلد نتيجة بيع النفط». ولفت إلى أن «احتياطي البنك المركزي انخفضت إلى أقل من 50 مليار دولار نتيجة هذه السياسة».

ويبيع البنك المركزي العراقي الدولار إلى المصارف والشركات العراقية بسعر 1180 دينار مقابل الدولار الواحد، فيما يكون سعره في الأسواق أكثر من ذلك بكثير.