﻿الإصابة تبعد كازورلا عن أرسنال ثلاثة شهور

لندن – د ب أ: أعلن أرسنال الانكليزي، أن لاعبه الأسباني سانتي كازورلا سيخضع لجراحة في كاحل القدم ربما تبعده عن الملاعب نحو ثلاثة شهور. ويعتزم كازورلا ان يخضع للجراحة في السويد مطلع الأسبوع المقبل بعدما فشل في الاستجابة للبرنامج التأهيلي الذي خضع له للتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال فوز الفريق اللندني على لودوغوريتس البلغاري بدوري أبطال أوروبا يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

توتنهام يجدد عقد مدافعه فيرتونخين حتى 2019

لندن – د ب أ: أعلن توتنهام الإنكليزي تجديد عقد مدافعه البلجيكي يان فيرتونخين حتى عام 2019 .وشارك فيرتونخين (29 عاما) في 179 مباراة مع الفريق سجل خلالها سبعة أهداف، منذ انضمامه لتوتنهام من أياكس الهولندي عام 2012 .وقال البلجيكي الدولي: «إنه شعور رائع أن أكون جزءا من الكيان الكبير لتوتنهام… لا يمكنني تخيل اللعب لفريق آخر في الوقت الحالي. ربما يكون هذا أقوى فريق لعبت له.» وبات فيرتونخين أحدث لاعب يحسم بقاءه مع توتنهام لفترة طويلة حيث سبق للنادي تجديد عقد المهاجم هاري كاين حتى 2022، كما وقع خلال أيلول/ سبتمبر الماضي مع ديلي ألي وكايل ووكر وداني روز وإيرك داير.

حارس مرمى يسجل هدفا خرافيا في جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ – د ب أ: سجل الحارس الجنوب أفريقي أوسكارين ماسولوكي هدفا خرافيا بضربة خلفية مزدوجة رائعة أثار إعجاب الملايين حول العالم، ما جعله موضع مقارنة مع النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. وأحرز حارس فريق باروكا، المنتمي لمقاطعة ليمبوبو الشمالية، هدفا في اللحظات الأخيرة خلال لقاء فريقه مع أورلاندو بايريتس مساء الأربعاء الماضي بالدوري الجنوب أفريقي. وترك ماسولوكي مرماه للانضمام إلى بقية زملائه لمتابعة ركلة ركنية احتسبت للفريق في الدقيقة الخامسة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث كانت النتيجة وقتها تأخر باروكا صفر/1. وأبعد جاكسون مابوكغواني حارس بايريتس الكرة بقبضة يده في اتجاه ماسولوكي، الذي سدد ضربة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة داخل الشباك، ليقود فريقه للتعادل في الوقت القاتل.

ألمانيا تطبق التبديل الرابع في مباريات الكأس

فرانكفورت – د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الاندية يمكنها إجراء التبديل الرابع، بأثر فوري، في مباريات الكأس التي تدخل لشوطين إضافيين. وذكر الاتحاد الألماني أنه وافق على قرار مماثل من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، بعدما وافقت جميع الأندية لهذا التغيير الذي سيساعد في تخفيف الضغط على اللاعبين. ويمكن ان تطبق هذه القاعدة للمرة الأولى عندما تبدا منافسات دور الستة عشر للسيدات. ويقام الدور المقبل لمنافسات الرجال يومي 7 و8 شباط/ فبراير المقبل. وقال بيتر فريموث نائب رئيس الاتحاد الألماني: «سعداء أن نرى جميع الأندية ترى الأفضلية الرياضية لهذه القاعدة وأن توافق على التغييرات خلال منافسات الموسم». وأضاف: «المشاركة في المشروع التجريبي يسمح بتقييم مزايا التبديل في الوقت الإضافي، لكنه أيضا يسمح بتحديد الأثر السلبي المحتمل على المنافسة».

تعيين الاسباني كاماتشو مدربا للغابون

ليبرفيل – رويترز: عين خوسيه أنطونيو كاماتشو مدرب اسبانيا الأسبق مدربا لمنتخب الغابون قبل 43 يوما من انطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية على أرض فريقه الجديد. وقال اتحاد الغابون إنه ارتبط مع كاماتشو (61 عاما) بعقد لعامين ليتولى المهمة خلفا للبرتغالي جورجي كوستا الذي أقيل الشهر الماضي. ولم يرتبط كاماتشو بأي فريق منذ إقالته من تدريب منتخب الصين في 2013. وقبل تحوله إلى مجال التدريب لعب كاماتشو 81 مباراة دولية مع اسبانيا ومثل ريال مدريد في أكثر من 400 مباراة. وتولى كاماتشو تدريب العديد من الأندية في اسبانيا كما قاد درب بنفيكا البرتغالي مرتين.

«أديداس» تنهي شراكتها مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى

موناكو – أ ف ب: وضع عملاق الملابس الرياضية الالمانية «أديداس» حدا لعقده الرعائي مع الاتحاد الدولي لالعاب القوى في أعقاب فضيحة المنشطات التي هزت «أم الالعاب». وكان عقد رعاية الشركة للاتحاد الدولي يمتد 11 عاما، ويستمر حتى سنة 2019. الا ان العملاق الالماني أعلن وضع حد لهذه الشراكة في اعقاب فضيحة فساد غير مسبوقة تورط فيها مسؤولون سابقون كبار في الاتحاد للتستر على تنشط الرياضيين الروس. وذكر الاتحاد الدولي في بيان انه يشكر «أديداس لدعمها منذ فترة طويلة العاب القوى وشراكتها الوثيقة مع الاتحاد الدولي». وتابع: «في حين تنتهي علاقتنا التجارية في نهاية 2016، يسر الاتحاد الدولي ان تبقى اديداس ملتزمة العاب القوى». وأكد الاتحاد انه سيعلن «خلال وقت قصير عن شريكه الرسمي الجديد ضمن الفئة عينها».