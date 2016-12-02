﻿ألعاب قوى: بولت يركز على سباق 100 متر مع نهاية مسيرته

مونت كارلو – د ب أ: يعتزم العداء الجمايكي يوسين بولت التركيز في سباق 100 متر في آخر موسم له بمسيرته الرياضية، وفقا لما ذكره الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية تسع مرات.

وقال بولت (30 عاما) في مونت كارلو قبل اعلان الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن أفضل رياضيين في العام: «يحتاج سباق 200 متر لعمل شاق للغاية وانا اركز لنهاية مسيرتي». في الموسم الماضي، اعتقد بولت انه يمكنه تحطيم الزمن العالمي لسباق 200 متر الذي يبلغ 19.19 ثانية ولكن قال انه لم يعد يفكر في خوضه في موسمه الاخير العام المقبل، والذي سيصل لذروته في شهر آب/ أغسطس المقبل في بطولة العالم التي ستقام بلندن. ويسعى بولت للفوز بأفضل رياضي في العام للمرة السادسة حيث يتنافس مع الثنائي الجنوب أفريقي وايدي فان نيكرك والبريطاني مو فرح لنيل الجائزة. وتتنافس الجمايكية إيلاني تومسون على جائزة أفضل رياضية ضد الإثيوبية ألماز أيانا والبولندية أنيتا ولدريزتش.