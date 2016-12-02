﻿تشافي يقود السد إلى الفوز على الخور

الدوحة – د ب أ: سجل الأسباني تشافي هيرنانديز هدفا ليقود فريقه السد للفوز على الخور 1/صفر في المرحلة التاسعة من ، والتي شهدت أيضا تعادل الخريطيات مع الشحانية 1/1.

وسجل تشافي الهدف الوحيد في الدقيقة 51 ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة. ورفع السد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن لخويا الثاني، فيما تجمد رصيد الخور عند ثماني نقاط في المركز العاشر. وتعادل الخريطيات مع الشحانية 1/1. تقدم الخريطيات بهدف جيريمي لوتيتيكا بوكيلا في الدقيقة 88 وتعادل محمد تايبيا للشحانية من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وأضاع خالد غورمي ركلة جزاء للشحانية في الدقيقة 83. وشهدت المباراة طرد دومنغوز دوس سانتوس لاعب الخريطيات في الدقيقة 81. ورفع الخريطيات رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير كما رفع الشحانية رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع.