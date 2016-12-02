﻿الدوري السعودي: رباعية للنصر وسداسية للأهلي في انتصارين كبيرين

الرياض – د ب أ: استعاد النصر نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية من الدوري السعودي، إثر فوزه الثمين 4/صفر على ضيفه الباطن في المرحلة الحادية عشرة.

وارتفع رصيد النصر إلى 24 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمد رصيد الباطن عند تسع نقاط في المركز العاشر. وسجل حسن الراهب الهدفين الأول والثاني للنصر في الدقيقتين 13 و22، قبل أن يضيف أحمد عكاش الهدف الثالث في الدقيقة 35. وواصل النصر سيطرته في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل محمد السهلاوي الهدف الرابع في الدقيقة 83. وصالح النصر جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارته أمام التعاون في المرحلة الماضية. في مباراة مليئة بالإثارة والمتعة والأهداف، حقق الأهلي فوزا كبيرا 6/3 على مضيفه الفيصلي. وارتفع رصيد الأهلي، إلى 22 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتا، وتجمد رصيد الفيصلي عند تسع نقاط في المركز العاشر مؤقتا. وتقدم الأهلي بهدف مبكر لعمر السومه في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل لويس غوستافو (لويستينيو) للفيصلي في الدقيقة 12. ولم تدم فرحة الفيصلي بالتعادل طويلا، بعدما أعاد محمد آل فتيل التقدم للأهلي مجددا، بتسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 17، قبل أن يأتي الهدف الثالث عن طريق سلمان المؤشر في الدقيقة 32. وحافظ الأهلي على فرض هيمنته المطلقة في الشوط الثاني، حيث عاد المؤشر لهز الشباك مرة أخرى محرزا الهدف الرابع للأهلي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 58، فيما أضاف إيوانيس فيتفاتزيديس الهدف الخامس في الدقيقة 62. وقلص لويسينيو الفارق بعدما سجل الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 74، ولكن تيسير الجاسم عزز من تقدم الأهلي بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 76. وقبل نهاية المباراة بدقيقتين أضاف إيفيرالدو ستورم الهدف الثالث للفيصلي.