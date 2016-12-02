﻿فوز الإماراتي «عموري» بجائزة أفضل لاعب لعام 2016

أبوظبي – د ب أ: توج الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) بلقب أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2016، خلال حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

واستعرض رئيس الاتحاد الآسيوي النجاحات التي حققتها الكرة الآسيوية خلال عام 2016 على غرار فوز منتخب كوريا الشمالية بكأس العالم للسيدات (تحت 17 عاما) وحصول منتخب اليابان على المركز الثاني في البطولة نفسها، بالإضافة إلى فوز المنتخب الإيراني بالمركز الثالث في كأس العالم داخل الصالات في كولمبيا، منوهاُ بمنجزات التحكيم الآسيوي خلال العام الجاري والذي تجلى في إدارة الطواقم الآسيوية المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو، والمباراة النهائية لكأس العالم للسيدات تحت 17 عاما. وتم منح ماسة آسيا إلى الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تقديرا لجهوده الكبيرة في خدمة كرة القدم العالمية على مدى أكثر من ثلاثة عقود من البذل والعطاء. وفازت الأسترالية كاترين فورد بجائزة افضل لاعبة، ونال الكوري تشو جانغ هي مدرب تشونبوك الكوري الجنوبي بطل دوري أبطال آسيا جائزة أفضل مدرب، وفازت جان ين تينغ من هونغ كونغ بلقب أفضل مدربة. وأعلن خلال الحفل فوز الاتحاد القطري بجائزة حلم آسيا لصغار كرة القدم، وفاز اتحاد بوتان بجائزة أفضل اتحاد طامح، وفاز اتحاد الهند بجائزة أفضل اتحاد صاعد، ونال الاتحاد الياباني جائزة أفضل اتحاد متطور. وفازت ثلاثة اتحادات بجائزة رئيس الاتحاد الآسيوي التقديرية للواعدين وهي اتحاد بروناي فئة الاتحاد الطامح واتحاد الفلبين فئة الاتحاد الصاعد واتحاد استراليا فئة الاتحاد المتطور.