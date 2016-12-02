﻿فورمولا ـ 1: روزبرغ يصدم عالم السباقات بقنبلة اعتزاله عقب أيام من فوزه ببطولة العالم

لندن – رويترز: صدم الألماني نيكو روزبرغ عالم سباقات فورمولا-1 أمس بإعلان اعتزاله الرياضة بعد أيام قليلة من فوزه ببطولة العالم للمرة الأولى مع فريق مرسيدس مطلع الأسبوع الحالي.

وذكر روزبرغ في بيان عبر «فيسبوك»: «من اللحظة التي كانت نتيجتي هي ما يحدد وجهة اللقب، بدأ الضغط الكبير وبدأت أفكر في إنهاء مسيرتي في سباقات السيارات إذا أصبحت بطلا.» وأضاف السائق البالغ 31 عاما: «صباح يوم الأحد في أبوظبي، كنت أعرف أن هذا قد يكون آخر سباق لي وأدى هذا الشعور لصفاء ذهني قبل انطلاق السباق. أردت الاستمتاع بكل جزء من التجربة، مدركا أنها قد تكون الأخيرة.» وتابع السائق الألماني الذي لم يلمح من قبل إلى نيته، وكان في مصنع الفريق في براكلي أول أمس الخميس بعد زيارة لمسقط رأسه في فيزبادن بألمانيا: «اتخذت قراري مساء يوم الاثنين.» ولم يكشف روزبرغ، الذي من المقرر أن يحضر حفل جوائز الاتحاد الدولي للسيارات في فيينا بصحبة زميله في الفريق لويس هاميلتون المتوج باللقب ثلاث مرات، عن خططه المستقبلية. وسيرحل روزبرغ بعدما فاز في 23 بين 206 سباقات وبات السائق الألماني الابن الثاني الذي يحرز اللقب بعد والده كيكي الذي فاز باللقب في 1982. وأصبح روزبرغ أول سائق ألماني يتوج باللقب بسيارة ألمانية ومع فريق ألماني. وأضاف بطل العالم: «خلال 25 عاما من ممارسة الرياضة كان حلمي وهدفي الوحيد أن أصبح بطلا للعالم من خلال العمل الجاد والألم والتضحيات وكان هذا هدفي. والآن حققته. لقد تسلقت الجبل والآن أنا على القمة لذلك أشعر أن قراري سليم. ما أسعى له حاليا هو تقديم الشكر والعرفان لكل من ساندني من أجل تحقيق حلمي.»

وترك رحيله المفاجئ مكانا شاغرا في الفريق، ما يجعل كل سائقي فورمولا-1 يتنافسون على اقتناصه، إذ أن مرسيدس هيمن على الموسم المنصرم بالفوز في 19 بين 21 سباقا. وفاز مرسيدس بلقب الصانعين والسائقين في آخر ثلاث سنوات، وسيخوض الموسم المقبل كمرشح أول للاحتفاظ باللقب رغم التغييرات المهمة في قواعد اللعبة. ووصف توتو فولف رئيس مرسيدس قرار روزبرغ: «بالخطوة الشجاعة»، وقال إن ذلك «دليل على قوة شخصيته».