﻿الدوري الانكليزي: تشلسي يواجه مانشستر سيتي في قمة الجولة

لندن – د ب أ: يواجه تشلسي متصدر الدوري الإنكليزي اختبارا صعبا في مساعيه لمواصلة مسيرة انتصاراته، حيث يلاقي مانشستر سيتي الثالث اليوم في المرحلة الرابعة عشرة.

وحقق تشلسي سبعة انتصارات متتالية تحت قيادة مدربه الإيطالي انطونيو كونتي صعدت به إلى الصدارة برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول الثاني والسيتي الثالث ويأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 28 نقطة. وجاءت مسيرة انتصارات تشلسي بعد الهزيمة في مباراتين متتاليتين أمام ليفربول وارسنال، وبالتالي فإن الفريق يتطلع إلى تجنب التعثر في مواجهة أحد المرشحين للقب. وتغلب تشلسي الاسبوع الماضي على توتنهام 2/1، لكن شباك الفريق اهتزت للمرة الأولى خلال مسيرة انتصاراته المتتالية. وقال كونتي: «إنها اختبار كبير لان السيتي فريق رائع، لكن مباراة توتنهام كانت اختبارا جيدا لنا». وأضاف: «صرنا فريقا مختلفا عما كنا عليه قبل شهرين، كان سيصبح من الصعب جدا أن نفوز في المباراة أمام توتنهام لو أننا الفريق الذي كنا عليه قبل شهرين». وأوضح: «أحب الحالة الذهنية للاعبين، لقد رأيت أداء رائعا والتزاما مذهلا منهم جميعا». ولم يخسر السيتي في آخر ست مباريات ويدرك المدرب الأسباني بيب غوارديولا أن فريقه ينبغي أن يكون في أفضل حالاته في مواجهة تشلسي. وقال غوارديولا: «سنلعب أمام أفضل فريق حاليا في الدوري». وأضاف: «في آخر خمس أو ست مباريات لعب تشلسي بشكل رائع، الأمر لا يتعلق فقط بنظافة شباكه لكنه قدم أداء رائعا أيضا». وأضاف: «علينا أن نحاول ونكتشف سر كونتي، وما الذي يتوجب علينا فعله كي نفوز عليهم».

ويتطلع ليفربول لمواصلة الضغط في الصدارة عندما يلاقي بورنموث الأحد. ولم يخسر ليفربول في آخر 11 مباراة بالدوري و15 مباراة على مستوى جميع البطولات عقب فوزه على ليدز 2/صفر في دور الثمانية لكأس المحترفين الثلاثاء الماضي. ويواجه أرسنال اختبارا مثيرا أمام مضيفه وستهام. وخسر ارسنال أمام ضيفه ساوثهامبتون صفر/2 في كأس المحترفين لتنتهي المسيرة الخالية من الهزائم والتي امتدت إلى 19 مباراة على مستوى جميع المسابقات، لكن يبقى الفريق بدون أي هزيمة في الدوري في آخر 12 مباراة. ويأمل توتنهام بأن يتعافى من هزيمته الأولى هذا الموسم في الدوري، حين يستضيف سوانزي. ويلاقي مانشستر يونايتد السادس مضيفه إيفرتون الأحد، ويلتقي ميدلزبره مع هال، وكريستال بالاس مع ساوثهامبتون وبيرنلي مع مضيفه ستوك وليستر حامل اللقب مع مضيفه سندرلاند ووست بروميتش البيون مع واتفورد.