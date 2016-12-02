﻿ملامح الكلاسيكو… نقاط القوة والضعف

مدريد – د ب أ: اقترب موعد الكلاسيو وأصبح مدربا الفريقين مطالبين بإيجاد حلول في عدة نواح، أبرزها الإصابات وأسلوب اللعب والخطط الفنية. وهنا خمسة معوقات تواجه كلا الفريقين، وهي خمسة ملامح أساسية ستؤثر بشكل كبير على سير اللقاء، وربما على مصير الدوري الأسباني ككل:

اندريس انيستا: تمكن لاعب وسط برشلونة من تقليص المدة المطلوبة للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الرباط الخارجي الجانبي للركبة اليمنى، حيث خاض بشكل طبيعي تدريبات برشلونة، ولكن بقليل من الحذر، وأصبح على مدربه لويس انريكي اتخاذ قرار حول الدور، الذي يمكن أن يلعبه داخل الفريق. وعانى برشلونة كثيرا في غياب انيستا، فحقق في فترة غيابه ثلاثة انتصارات وتعادل في ثلاث مباريات وتلقى هزيمة واحدة. بل إن بعض المحللين أكدوا أن في ظل غياب هذا اللاعب فإن الفريق الكتالوني يفقد شكله وأسلوب لعبه المعتاد. وقالت صحيفة «سبورت» الأسبانية: «إصابة انيستا تحولت إلى كابوس لانريكي، حيث أن كل الخيارات الأخرى، لم تفده ولم تعوض غياب اللاعب».

كارلوس كاسيميرو: تعرض لاعب الوسط البرازيلي لشرخ في عظم الشظية في أيلول/ سبتمبر الماضي، قبل أن يعود الاربعاء للملاعب بعد غياب شهرين ونصف الشهر. ويعتبر كاسيميرو لا غنى عنه لزيدان، ويتعين عليه أن يقرر إذا كان سيميل إلى المخاطرة بالدفع به في الكلاسيكو للحفاظ على توازن الفريق، الذي يضمنه هذا اللاعب بنسبة مئة بالمئة عندما يكون حاضرا. وسيكون اسكو البديل المتاح أمام زيدان في حال غياب كاسيميرو، ولكنه لاعب صاحب مهارات مختلفة، وتظل المفاضلة بين اللاعبين رهنا بالشكل، الذي يريد زيدان أن يرى عليه الريال، وهو اللعب بتوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي او التركيز على الشق الهجومي .وقال زيدان عقب عودة كاسيميرو في كأس أسبانيا: «أنا سعيد بعودته، في البداية واجه صعوبات معينة ولكن هذا أمر طبيعي بعد فترة التوقف الكبيرة، اراه قويا وجاهزا، وسنرى ما سنفعله السبت في الكامب نو، ولكن الأهم هو أنه سيكون معنا».

ليونيل ميسي و «إم إس إن»: لم يسجل المهاجم الأرجنتيني في مباريات الكلاسيكو الأخيرة، كما أن نيمار لم يحرز أي هدف منذ 540 دقيقة، بالإضافة إلى أن لويس سواريز لا يمر بأفضل لحظاته. وجرت العادة عندما يصبح أداء وفاعلية الثلاثي الهجومي الأفضل في العالم محل بحث وجدل، أن يأتي الرد سريعا ويتبين لبرشلونة أن نجومه الثلاثة يتعافون ويستعيدون أفضل مستوياتهم. وقال كارلوس فيا، لاعب سوسيداد، بعد تعادل فريقه 1/1 مع برشلونة الأحد الماضي: «المهاجمون اعتادوا على العمل بشكل أقل عن باقي الفريق وحاولنا استغلال هذا الأمر».

كريستيانو رونالدو: كان أحد أبرز نجوم الكلاسيكو الأخير بعدما سجل هدف الفوز (2/1) على ملعب «كامب نو» الموسم الماضي، ويشارك في مباراة اليوم بعدما سجل خمسة أهداف في المباراتين الأخيرتين في الليغا. وجاءت انتفاضة رونالدو مباشرة بعد الانتقادات التي وجهت له، والتي تنبأت ببداية خفوت نجوميته. ويعتمد الريال على أهداف النجم البرتغالي في ظل غياب غاريث بيل للإصابة وتراجع مستوى الفرنسي كريم بنزيمه، ليخرج منتصرا من موقعة «كامب نو» ويقلب الطاولة على الجميع في مسابقة الدوري. ولدحض إدعاءات من يدعون أنه لا يسجل في المباريات المهمة، أحرز كريستيانو رونالدو عشرة أهداف في آخر تسع مباريات كلاسيكو على ملعب «كامب نو».

شرح المدربين: يوجد العديد من الشكوك حول طريقة اللعب التي سينتهجها كلا الفريقين، فقد حقق برشلونة تعادليين متتاليين في الدوري، وأكدت الصحف الكتالونية أن شكل الفريق سيكون مختلفا في الكلاسيكو بالدفع باللاعبين جيرارد بيكيه وخافيير ماسكيرانو وصامويل أومتيتي في الخط الدفاعي. ويتبقى هنا أن ننتظر لنرى إذا كان ماسيكرانو سيلعب في مركز الظهير الأيمن، أو أن برشلونة سيلعب بثلاثة مدافعين في القلب مع جناحين في وسط الملعب. أما زيدان، فإنه إما سيلعب بطريقة 4-3-3 مع وضع لوكاس فازكيز مكان غاريث بيل بدون الإخلال بقوام الفريق الأساسي، أو أن الفريق الملكي سيلعب بطريقة 4-2-3-1، لتدعيم وسط ملعبه كما فعل في مباراته الرائعة، التي فاز فيها على ملعب جاره أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة.