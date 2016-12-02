﻿مطعم فرنسي يتوج بجائزة أفضل «مائدة» في العالم

باريس ـ «القدس العربي» من هشام حصحاص: حصل مطعم «دو لا مونيه» في باريس، ذو النجوم الثلاثة على جائزة أفضل «مائدة» في العالم على يد «الشيف» الفرنسي غي سافوا، الذي يعتبر أحد أمهر الطباخين العالميين. وشارك في الدورة الثانية لهذه المسابقة أفضل المطاعم حول العالم، وقدر عددها بألف مطعم.

وتوجت فرنسا للمرة الثانية على التوالي بجائزة أفضل «مائدة» في العالم وكان التتويج من نصيب «الشيف» غي سافوا، خلفا لمواطنه بونوا فيولييه الذي فاز بنسخة 2015، الذي كان يدير مطعم «أوتيل دوفيل» في كريسيا في سويسرا. يذكر أن «الشيف» بونوا فيولييه انتحر بعد شهر من تتويجه في 2015، وهو ما خلف صدمة كبيرة بين زملائه في المهنة.

وحصدت «مائدة» الشيف غي سافوا على نقطة شبه كاملة قدرت بـ 99.75 على 100.وحلت اليابان في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد أفضل ألف مائدة بمعدل 116 مائدة، وفرنسا ثانيا ب113 مائدة والصين في المركز الثالث.

وعبر «الشيف» عن فرحته بالجائزة قائلا « أنا جد سعيد بالتتويج والجائزة لا تعود لي فقط، بل ثمرة جهد جماعي لكل الزملاء الذين يعملون معي في المطعم».

وشارك نحو 400 موقع مختص، بينها جرائد ومجلات إضافة إلى النقاد المختصين، في تصنيف أفضل ألف مطعم حول العالم عبر استعمال برامج وحسابات خوارزمية للمشاركين في عملية تقييم المطاعم.

ومن المقرر أن يتسلم الفائز غي سافوا جائزته في مقر وزارة الخارجية الفرنسية، في باريس في الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل، في حضور عدد من كبار الطهاة العالميين.

يذكر أن وزير الخارجية الأسبق لوران فابيوس، كان مكلفا إضافة إلى العمل الدبلوماسي، بمهمة تشجيع السياحة في بلاده. وفي هذا الإطار أقام أول دورة لأفضل «مائدة» في العالم السنة الماضية، من أجل التعريف بفن المائدة في فرنسا.