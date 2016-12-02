﻿ضبط 300 كيلوغرام حشيش مهربة من لبنان إلى مصر

بيروت ـ د ب أ: أعلنت وزارة المالية اللبنانية أنه تم نهاية الشهر الماضي ضبط 300 كيلوغرام من مخدر الحشيش في مرفأ بيروت، كانت مهربة إلى مصر، كما تمّ ضبط 7760 حبة من الكابتاجون كانت مرسلة من قبل شخص سوري إلى السعودية في بضاعة عبر البريد السريع.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية الجمعة إنه بتاريخ 30 تشرين أول/أكتوبر الماضي عثر المراقب التابع لدوائر المعاينة في مرفأ بيروت على كمية من حشيشة الكيف مخبأة في الزهور.

وأشار البيان إلى أنه تم إيقاف عدد من الأشخاص المتورطين في عملية تهريب المخدرات.

وتابع بيان وزارة المالية أنه بتاريخ 2016/11/30 تم العثور على ألبسة للأطفال بداخلها علبتا حلويات (ملبن) تحتويان على 7760 حبة من المواد المخدرة الكابتاجون.