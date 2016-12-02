﻿محكمة تبرئ صينيا أدين بالاغتصاب والقتل

بكين ـ رويترز) – برأت أعلى هيئة قضائية صينية الجمعة ساحة شاب كان في الحادية والعشرين من عمره عندما أعدم في 1995 بعد إدانته بالاغتصاب والقتل قائلة إن الأدلة ضده لم تكن كافية.

وأدين نيه شو بين قبل 21 عاما بتهمة اغتصاب وقتل امرأة في مدينة شيجياتشوانغ في إقليم خبي في شمال الصين.

وأعدم الرجل يوم 27 أبريل / نيسان عام 1995 بعد أن أيدت محكمة محلية القرار في أعقاب الطعن على الحكم بإدانته.

وجاءت التبرئة من محكمة الشعب العليا بعد فحص القضية مرة ثانية والذي بدأ في يونيو / حزيران.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) «الحقائق غير واضحة والأدلة غير كافية». وقضت المحكمة بأن معظم الأدلة التي استخدمت ضد نيه مثيرة للريبة وقالت إن هناك شكوكا في صحة الاعتراف الذي أدلى به.

وأعيد نشر مقطع فيديو لأفراد أسرة نيه وهم يبكون بعد سماع الأنباء امس آلاف المرات على موقع التدوين المصغر «ويبو» وهو المعادل الصيني لـ «تويتر».