﻿أنفلونزا الطيور تتسبب في إغلاق محمية طبيعية في تونس

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: قررت السلطات التونسية إغلاق محمية طبيعية معروفة إثر تسجيل نفوق عشرات الطيور المهاجرة، والتي تبين لاحقا إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور.

وأكدت وزارة «الفلاحة والصيد البحري» أنها قررت إغلاق محمية «إشكل» في ولاية بنزرت شمال البلاد وتكثيف المراقبة الصحية المستمرة لمنشآت الدواجن في البلاد، إثر ملاحظة حالات نفوق غير عادية لدى بعض أنواع الطيور المائية المهاجرة في بحيرة «إشكل» الواقعة ضمن المحمية، والتي أثبتت التحاليل المخبرية أنها مصابة بمرض أنفلونزا الطيور.

وتقع تونس في ممر الهجرة الرئيسي للطيور البرية الآتية إلى أفريقيا من أوروبا خلال هجرة الشتاء، وتم العثور على حالات من أنفلونزا الطيور شديدة العدوى في عدد من بلدان أوروبا والشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية، في حين أدت بؤر التفشي في آسيا إلى إعدام واسع النطاق لدواجن في كوريا الجنوبية واليابان، وفق المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.