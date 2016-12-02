﻿ سيلينا غوميز صاحبة أكبر عدد من المتابعين على «انستغرام»

لوس أنجليس ـ رويترز:أطاحت المغنية سيلينا غوميز بزميلتها المغنية تيلور سويفت لتكون صاحبة أكبر عدد من المتابعين على موقع انستغرام لتهيمن نجمتا البوب مرة ثانية على موقع التواصل الاجتماعي في 2016.

وفي تصنيفات انستغرام السنوية كانت غوميز صاحبة أكبر عدد من المتابعين بنحو 103 ملايين متابع بينما جاءت سويفت في المركز الثاني بنحو 93.9 مليون متابع.

وحلت المغنيتان أريانا جراندي وبيونسيه في المركزين الثالث والرابع بنحو 89.6 مليون متابع و88.9 مليون متابع على التوالي، بينما احتلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان المركز الخامس بنحو 88.2 مليون متابع.

وكانت النساء الخمسة أيضا صاحبات أكبر خمسة حسابات على انستغرام من حيث عدد المتابعين في العام الماضي لكن الترتيب تغير مع تراجع كيم من المركز الثاني إلى المركز الخامس.

وكانت غوميز (24 عاما) المعروفة بأغان مثل (سيم أولد لاف) أيضا أكثر شخصية بين المشاهير تنال نقرات الإعجاب على صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على الموقع.