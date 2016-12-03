انتخابات حركة فتح: 65 مرشحا للجنة المركزية… وعضوية فخرية مدى الحياة للزعنون والقدومي وغنيم

رام الله ـ «القدس العربي»: أعلن المدير التنفيذي للمؤتمر العام السابع لحركة “فتح” منير سلامة الليلة الماضية إغلاق باب الترشح لانتخابات اللجنة المركزية لحركة “فتح” والمجلس الثوري. وأضاف سلامة أن عدد المرشحين بلغ 65 مرشحا للجنة المركزية و436 مرشحا للمجلس الثوري، مشيرا إلى أن “لجنة الانتخابات تدرس الملفات لتحديد المقبول والمرفوض من المرشحين، حسب الشروط”. ووفقا لبرنامج المؤتمر العام السابع، فإنه سيتم فتح باب الطعن على الاسماء المرشحة، ثم اعلان باب الانسحاب، وهو ما يعني تقليل اعداد المرشحين.

ومن بين المرشحين للجنة المركزية: نبيل شعث، محمد المدني، محمود العالول، جبريل الرجوب، ناصر القدوة، حسين الشيخ، محمد أشتية، توفيق الطيراوي، نبيل أبو ردينة، مروان البرغوثي، عزام الأحمد، الطيب عبد الرحيم، صائب عريقات، صخر بسيسو، عباس زكي، آمال حمد، جمال محيسن، زكريا الأغا، سلطان أبو العينين، نبيل عمرو، أحمد قريع (أبو علاء)، حكمت زيد، صلاح شديد، جمال الشوبكي، أمين مقبول، سمير الرفاعي، دلال سلامة، آمنة جبرين، جهاد أبو زنيد، فهمي الزعارير، أحمد حلس، أحمد نصر، عبد الرحمن حمد، صبري صيدم، روحي فتوح والحاج اسماعيل جبر.

ويتنافس المرشحون لعضوية اللجنة المركزية على 17 مقعدا، ويعطي القانون صلاحيات للقائد العام للحركة لاختيار ثلاثة أعضاء إضافيين، ليصبح عدد أعضاء اللجنة المركزية 21 عضوا، من ضمنهم القائد العام الذي أعيد انتخابه في هذا المنصب في اليوم الأول من أعمال المؤتمر الثلاثاء. ووافق المؤتمر الجمعة على اقتراح للرئيس محمود عباس ينص على منح العضوية الفخرية مدى الحياة في مركزية فتح، لثلاثة من القادة التاريخيين هم فاروق القدومي، سليم الزعنون وأبو ماهر غنيم. وبحسب العضوية الفخرية يحق لهم حضور الاجتماعات، ولكن غير مسموح لهم النصاب، بمعنى أنه لا صوت لهم في قرارات اللجنة المركزية.