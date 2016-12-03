ليبرمان يدعو لتأجيل التصويت على شرعنة المستوطنات إلى ما بعد تولي ترامب الرئاسة

تل ابيب- د ب ا- دعا وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إلى تأجيل التصويت على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للمستوطنات إلى ما بعد تولي الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم الشهر المقبل.

جاء تصريح الوزير ليبرمان في سياق كلمة القاها خلال منتدى سابان للسياسة المنعقد حاليا في واشنطن، حسبما ذكرت السبت الاذاعة الاسرائيلية. وأكد الوزير ليبرمان أن مستقبل المستوطنات منوط بالتفاهمات مع الادارة الامريكية الجديدة.

يذكر انه من المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للمستوطنات يوم الاثنين المقبل.

وعلى صعيد اخر، أعرب وزير الدفاع عن قلقه ازاء المشروع الايراني لتطوير الصواريخ البالستية داعيا الولايات المتحدة الى فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب هذا المشروع.

يذكر ان الصواريخ الباليستية الايرانية بعيدة المدى تثير قلق اسرائيل على ضوء التهديدات الي يطلقها المسؤولون الايرانيون بمحو الدولة العبرية من الوجود.