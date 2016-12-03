أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية تتقدم بمقترح لمساءلة رئيسة البلاد

سول- د ب أ- قالت متحدثة باسم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية السبت إن أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية تقدمت بمقترح مساءلة في البرلمان ضد الرئيسة المحاصرة بالمشكلات باك كون هيه.

وأضافت المتحدثة أن المقترح يحظى بدعم من 171 نائبا. ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الأحزاب ستتمكن من حشد أصوات 300 نائب في البرلمان اللازمة للاطاحة ببارك في 9 كانون أول/ ديسمبر.

واتفقت الأحزاب الثلاثة على المقترح وعلى إقناع أعضاء الحزب الذي تنتمي إليه باك وهو حزب ساينوري، بالمشاركة في التصويت، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

وأوضحت “يونهاب” أن التصويت سيجري حتى إذا أعلنت باك خطة تحدد فيها الاستقالة بشكل مبكر.

ويجب أن تكون هناك أغلبية بمقدار الثلثين ليكون التصويت على مساءلة الرئيسة ناجحا، ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى 28 عضوا على الأقل من حزب ساينوري الحاكم إلى جانب اصوات المعارضة جميعها والنواب المستقلين.

وفي الوقت نفسه، ترغب باك في عقد محادثات مطلع الأسبوع المقبل مع ساينوري في إطار محاولاتها الرامية إلى عرقلة محادثات المساءلة، بحسب “يونهاب”.

وقالت باك يوم الاثنين إنها مستعدة للاستقالة لكنها ستدع البرلمان يقرر مصيرها السياسي.