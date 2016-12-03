الرئيس الفنزويلي يتهم اليمين بالسعي إلى انقلاب

كراكاس- أ ف ب- اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة المعارضة “اليمينية” بأنها تسعى الى “انقلاب”، قائلا إن هناك “مناورات” تستهدف تعطيل الحوار بين السلطات والمعارضة.

واضاف مادورو في حديث تلفزيوني “هناك مناورات مستمرة” لتعطيل المفاوضات، مشيرا إلى أن ذلك يحصل بسبب “تواطؤ بعض ممن دعوناهم إلى الحوار. ولدي ادلة بين يدي”.

وشدد على ان هذه المؤامرة تم تدبيرها من قبل “اليمين الذي قرر مرة جديدة الذهاب إلى انقلاب” في اشارة إلى ائتلاف “طاولة الوحدة الديمقراطية” الذي يضم جزءا كبيرا من المعارضة الفنزويلية.

وبدأت في 30 تشرين الاول/ اكتوبر مفاوضات بين حكومة مادورو والمعارضة التي تشكل أغلبية في البرلمان، برعاية الفاتيكان واتحاد دول أميركا الجنوبية في محاولة لحل الأزمة الاقتصادية والسياسية الخطيرة التي تواجهها البلاد.

ومن المفترض أن تبدأ جولة ثالثة من المناقشات الثلاثاء، لكن الفريقين يتبادلان الاتهامات في الأيام الأخيرة ما يهدد بفشل الحوار.

وما زاد التوتر هو طلب السلطات الجمعة من محكمة العدل العليا تعيين عضوين في المجلس الوطني الانتخابي في حين ان البرلمان هو من يعين هؤلاء في العادة.

وتطالب المعارضة التي تستفيد من الاستياء الشعبي في هذا البلد النفطي الذي يشهد ازمة اقتصادية بسبب انهيار اسعار النفط، باستفتاء لاقالة مادورو قبل نهاية 2016 او اجراء انتخابات مبكرة في الربع الاول من 2017.

لكن السلطات الانتخابية جمدت الاستفتاء، فيما اكد رئيس الدولة انه سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية في كانون الثاني/ يناير 2019.