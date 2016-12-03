فرنسوا أولاند يزور متحف اللوفر ابوظبي

أبوظبي- أ ف ب- زار الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند السبت متحف اللوفر أبوظبي الذي من المتوقع ان يفتح ابوابه العام المقبل، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وجاءت زيارة أولاند إلى المتحف قيد الانشاء على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر “الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر” الذي تستضيفه عاصمة دول الامارات العربية المتحدة منذ الجمعة.

ورافق أولاند في زيارته الى اللوفر أبوظبي المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل الذي صمم مبنى المتحف الواقع على جزيرة السعديات قبالة ابوظبي في وسط مشروع ضخم لاستحداث “حي ثقافي” في الجزيرة مع متاحف عدة من بينها متحف غوغنهايم ومتحف زايد الوطني.

وبحسب المسؤولين عن المتحف الذي قدم على انه “رمز للتسامح”، يعد اللوفر أبوظبي أول متحف عالمي يقام في العالم العربي واكبر مشروع ثقافي منذ افتتاح متحف “متروبوليتان” في نيويورك العام 1870.

في 2007، وقعت باريس وأبوظبي اتفاقا على ثلاثين عاما لانشاء المتحف في الامارات، على ان يضم قاعات عرض مساحتها 9200 متر مربع. وتبلغ قيمة الاتفاق مليار يورو، يضاف اليها 500 مليون يورو تكاليف بناء المتحف.

وبدأت أعمال انشاء المتحف الممتد على مساحة 24 الف متر مربع في العام 2009. وارجىء الافتتاح المتوقع اكثر من مرة الى ان اعلن ان الافتتاح سيتم في العام 2017، من دون الكشف عن تاريخ محدد.

وبموجب الاتفاق، ستعير متاحف فرنسية كبرى كاللوفر و”متحف اورساي” وقصر فرساي، اعمالا فنية لابوظبي، على ان يعرض اعمالا لدا فينتشي وفنسنت فان غوخ وكلود مونيه وآندي وارهول وغيرهم.

يذكر ان أولاند سيشارك بعيد انتهاء زيارته إلى اللوفر في الجلسة الختامية لمؤتمر حماية الاثار، إلى جانب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقادة دول وممثلين عن نحو اربعين بلدا وجمعيات تعنى بالاثار.