المغرب يعلن تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم الدولة

الرباط- أ ف ب- أعلنت السلطات المغربية الجمعة انها فككت “خلية إرهابية” مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية كانت تعد لشن هجمات.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية انه تم الخميس تفكيك “خلية إرهابية” مؤلفة من ثمانية أعضاء مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية ينشطون في مدينتي فاس وطنجة.

واضافت انه تمت مصادرة “بندقية صيد وكمية من الذخيرة والاسلحة البيضاء ووثائق تحض على الجهاد”.

وتابعت الوزارة ان لدى أعضاء هذه الخلية “علاقات وثيقة مع عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق” مشيرة الى انهم كانوا يهدفون الى “تجنيد أعضاء لإرسالهم إلى منطقة الصراع و(…) تنفيذ هجمات في بلدهم” الام.

واعلنت السلطات المغربية منذ عام 2002 تفكيك أكثر من 160 خلية بينها أكثر من 40 منذ مطلع العام 2013 على علاقة بـ”المجموعات الإرهابية” في سوريا والعراق، وبصورة أساسية تنظيم الدولة الاسلامية.

وتتخوف السلطات المغربية التي نجحت منذ 2011 بتجنب أي عملية ارهابية بفضل سياستها الاستباقية، من عودة المقاتلين المغاربة من الخارج إلى أراضي المملكة لتنفيذ اعتداءات، كما تتخوف من الخلايا النائمة ممثلة في مجموعات أو أفراد تقدر مراكز الابحاث عددهم بنحو 500 خلية.