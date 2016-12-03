العاهل السعودي يصدر عدة أوامر ملكية من بينها إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء

الرياض- د ب أ- أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الجمعة، عدة أوامر ملكية من بينها، إعفاء الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين الدكتور علي بن ناصر الغفيص بدلا منه، وكذلك إعفاء صالح الخليوى مدير عام الجمارك من منصبه، وإعفاء الدكتور محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى من منصبه، وإعادة تكوين مجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد آل الشيخ لمدة أربع سنوات هجرية.

وقالت وكالة الانباء السعودية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر كذلك أمراً ملكياً بإعادة تشكيل هيئة كبار العُلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، كما أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا بمد خدمة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء لمدة اربع سنوات، وضمت اللجنة كل من الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان والشيخ الدكتور / أحمد سير مباركي والشيخ/ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ والشيخ الدكتور / عبدالكريم بن عبدالله الخضير.