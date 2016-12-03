ظريف: تمديد الحظر يؤدي إلى عدم مصداقية أمريكا على الصعيد الدولي

نيودلهي- طهران- د ب ا- أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن تمديد الحظر يؤدي إلى عدم مصداقية الولايات المتحدة علي الصعيد الدولي قائلا إن هذه العقوبات لن تترك أي تأثير علي الدول الثالثة.

وأضاف ظريف فور وصوله السبت إلى نيودلهي في حديث للمراسلين، انه و كما كان علي المسؤولين الامريكان أن يوقفوا تنفيذ العقوبات، فعليهم حاليا استمرار هذا النهج، بحسب وكالة الانباء الايرانية (إرنا).

واوضح انه في حال قيام الرئيس الأمريكي بالتوقيع علي قرار تمديد الحظر، هذا يعني عدم مصداقية الادارة الأمريكية رغم ان هذه العقوبات غيرملزمة التنفيذ.

واوضح انه و بما ان هذه العقوبات لن تؤثر علي رجال الاعمال، فلن اتطرق إليها خلال هذه الزيارة التي يشارك خلالها في مؤتمر ‘قلب آسيا’ واجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الهند وحضور الاجتماع الاقتصادي والسياسي.

يذكر ان الكونغرس وافق الشهر الماضي على مشروع قانون يقضي بتمديد العقوبات الامريكية على إيران لعشر سنوات اخرى، ويحتاج إلى توقيع الرئيس الامريكي باراك أوباما ليصبح قانونا.