المرصد السوري: مقتل وإصابة 15 شخصا في قصف جوي على شرق حلب

القاهرة- دمشق- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين السبت في قصف للطائرات الحربية على مناطق في حي الشعار الواقع في القسم الأوسط من أحياء حلب الشرقية.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه السبت إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة، في حين جددت القوات السورية والطائرات المروحية قصفها مستهدفة مناطق في القسم الأوسط والجنوبي من أحياء حلب الشرقية.

وحسب المرصد، قصفت قوات “درع الفرات” المدعمة بالدبابات والطائرات التركية مناطق سيطرة قوات مجلس منبج العسكري في إيلان وكورهوك بريف بلدة العريمة في الريف الغربي لمنبج، ما أسفر عن دمار في ممتلكات مواطنين دون معلومات عن خسائر بشرية.