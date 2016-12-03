أوباما يشيد بالأمين العام المقبل للأمم المتحدة

واشنطن- د ب أ- أشاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بارك أوباما بالأمين العام المقبل للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش وقال إن لديه “سمعة استثنائية” في التصدي للتحديات العالمية الكبيرة، وذلك بعد أن التقى الرجلان في البيت الأبيض.

يبدأ رئيس الوزراء البرتغالي السابق فترة ولايته التي تستمر خمسة أعوام رئيسا للأمم المتحدة في الأول من كانون ثان/ يناير. ويأتي خلفا للكوري الجنوبي بان كي مون الذي شغل المنصب لعشرة أعوام.

وقال أوباما في لقاء عقد الجمعة: ” أثق بشدة في أن الأمين العام المقبل سوف يكون قادرا على أن يكون قائدا فاعلا على نحو استثنائي للمنظمة”.

ووصف أوباما الذي يسلم رئاسة الولايات المتحدة لدونالد ترامب في العشرين من كانون ثان/ يناير، الأمم المتحدة بأنها “شريك مهم” في التعامل مع القضايا مثل التغير المناخي وأزمة اللاجئين.

وصف ترامب الأمم المتحدة بأنها “لم تكن صديقا للديمقراطية” إبان حملته الرئاسية.

ولمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة اختار الرئيس المنتخب نيكي هالي التي عارضت فيما كانت حاكمة ساوث كارولينا الاتفاق النووي الإيراني وسعت لمنع اللاجئين السوريين من الاستقرار في ولايتها.

وقال جوتيريش للصحفيين في المكتب البيضاوي: “تأتي زيارتي أيضا تعبيرا عن التزامي الكامل للعمل عن قرب مع الولايات المتحدة ومع الإدارة الحالية ومع أيضا الإدارة المقبلة”.