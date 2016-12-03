عمرو دياب يرد على جمهوره بعد منع المحجبات من حضور حفلته

القاهرة ـ كشف مدير أعمال الفنان المصري عمرو دياب هدى الناظر، بان تفاوضا يجري مع الشركة حاليا وذلك بعد قرار منع دخول المحجبات لحفل “الهضبة” في أحد الفنادق الخاصة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، حيث أكدت “رفض تصنيف جمهور عمرو دياب بين محجبات وغير محجبات”.

وتصل أسعار التذاكر المتاحة للحفل في الوقت الحالي بين 1300 جنيه مصري للفرد (73 دولارا أمريكيا)، 2000 جنيه للفرد (111 دولارا)، وأكدت الشركة أن هناك شروطا تتعلق بالحد الأدنى والأقصى للطاولة.

فيما أكدت الشركة المنظمة أن الملابس الرسمية ضرورية، كما أنه لا يسمح بحضور من هم أقل من 21 عاماً لا سيما وأن هناك مشروبات كحولية ستقدم، فيما كان الشرط الأخير والصادم تشديد الشركة على أنه لن يسمح بحضور المحجبات وكل من يضع غطاء على رأسه سواء كان وشاحاً أو قبعة أو حجاباً.

وكان الفنان عمرو دياب قد تلقى عدد من التعليقات الغاضبة عبر صفحته الرسمية، حيث أبدى البعض اندهاشه من موافقة صاحب “حبيبي يا نور العين” على تلك الشروط، فيما اعتبرها البعض عنصرية