محامي الفتاة الامريكية التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها تتنازل عن القضية

لندن ـ وقّعت الفتاة الأمريكية التي اتهمت الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها في نيويورك قبل 7 سنوات، تنازلاً لإنهاء المتابعة القضائية بأمريكا.

وكشف رفعت حرب محامي الفتاة، أن موكلته توصلت إلى اتفاق مع لمجرد في يونيو العام الجاري، وأنها تطمح إلى مواصلة حياتها.

ويتوقع المحامي كما ذكرت مواقع مغربية أن يكون لهذه المعطيات الأخيرة تأثير على سير القضية التي يتابع فيها سعد لمجرد بفرنسا.

واعتبر أن قضية لمجرد بفرنسا مستقلة عن قضية نيويورك. مضيفاً “من المعقول أن يحصل لمجرد على السراح بكفالة في انتظار انتهاء القضية”.

يذكر أن سعد لمجرد يقبع حاليا بسجن محلي بباريس منذ 26 أكتوبر الماضي، بعد اتهامه من طرف شابة فرنسية بمحاولة اغتصابها داخل غرفة إقامته بفندق باريسي.