أولاند يؤكد انه سيعمل لحماية الشعوب المهددة بالحرب والارهاب

ابوظبي- أ ف ب- اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند السبت في أبوظبي انه سيعمل ل”حماية” الشعوب المهددة بالحرب والارهاب، وذلك في اول تصريح بعد اعلانه انه لن يترشح لولاية اخرى في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقال أولاند خلال زيارة لموقع متحف اللوفر أبوظبي الذي سيفتح ابوابه العام 2017، “عملي كرئيس للجمهورية اولا هو حماية (…) السكان المدنيين المهددين بالحروب او الارهاب”.

واضاف الرئيس ان متحف اللوفر أبوظبي “يوجه رسالة سلام وتسامح وحماية ايضا”.

ورافق أولاند في زيارته المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل الذي صمم مبنى المتحف الواقع على جزيرة السعديات قبالة أبوظبي وسط مشروع ضخم يشتمل على “حي ثقافي” في الجزيرة مع متاحف عدة من بينها متحف غوغنهايم ومتحف زايد الوطني.

ويعد اللوفر أبوظبي بحسب المسؤولين عنه أول متحف عالمي يقام في العالم العربي وأكبر مشروع ثقافي منذ افتتاح متحف “متروبوليتان” في نيويورك العام 1870.