الجيش التركي: مقتل 20 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني بإقليم هكاري

أنقرة- رويترز- قال الجيش التركي السبت إن قواته قتلت 20 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني المحظور بعد محاولتهم مهاجمة قواعد عسكرية في إقليم هكاري بجنوب شرق البلاد.

وقال الجيش إن المقاتلين عبروا إلى تركيا من شمال العراق وحاولوا شن هجمات على قواعد عسكرية في المنطقة الحدودية الجبلية دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

ويشهد جنوب شرق تركيا أعمال عنف منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الحكومة والحزب في يوليو تموز من العام الماضي بعد صموده عامين ونصف العام.

وكان حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في قوائم المنظمات الإرهابية حمل السلاح ضد الحكومة في أنقرة عام 1984.

وقتل في الصراع منذ ذلك التاريخ أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم من الأكراد.