المرصد السوري: مقتل طيارين اثنين اثر إسقاط طائرتهما فوق حلب

القاهرة- دمشق- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت بمقتل طيارين اثنين في صفوف سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد، إثر سقوط طائرتهما فوق مدينة حلب.

ولم يتأكد النبأ من مصدر رسمى أو مستقل.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه السبت إن مصادر موثوقة أكدت أن الطيارين الاثنين وهما ضابطان في سلاح الجو، قتلا إثر إسقاط طائرتهما جراء استهدافها من قبل الفصائل، خلال محاولتها الاقتراب من مطار حلب الدولي، الذي تسعى قوات النظام لتأمين محيطه بشكل كامل.