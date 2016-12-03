دي ميستورا يأمل في التوصل إلى “صيغة” لتجنب “معركة رهيبة” في حلب

روما- رويترز- قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السبت إنه يأمل في التوصل إلى “صيغة ما” لتجنب “معركة رهيبة” في حلب حيث تحقق القوات الحكومية وحلفاؤها مكاسب في هجوم يهدف إلى استعادة السيطرة على المدينة بأكملها من يد مقاتلي المعارضة.

وأشار ستافان دي ميستورا- متحدثا خلال مؤتمر في روما- إلى أن المعركة للسيطرة على حلب لن تستمر لمدة أطول من ذلك وقال “الحقيقة هي أن حلب لن تصمد طويلا”.

وأضاف “كنت أشعر أنها ستكون معركة رهيبة ستنتهي بحلول احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة. أتمنى ألا تقع المعركة وأن تكون هناك صيغة ما”.