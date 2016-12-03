حرس الحدود المصري يدمر سبع فتحات أنفاق جديدة في شمال سيناء

القاهرة- د ب أ- تمكنت قوات حرس الحدود المصرية في نطاق الجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير عدد سبع فتحات أنفاق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء خلال الشهر الماضي.

وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير، في بيان على صفحة القوات المسلحة المصرية على فيس بوك، إن ذلك يأتي في إطار جهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن قوات حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميدان تمكنت أيضا من ضبط أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وعربة نقل بداخلها عدد 18 لفافة لنبات البانجو بمنطقة معدية نمرة 6.

ولفت إلى ضبط 685 فردا من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم على الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.

وأشار إلى ضبط 82 فردا من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمناطق (أبو رماد – مرسى علم – أسوان – العلاقى) بجنوب مصر.

وحسب المتحدث، تم ضبط 61 فردا سودانيا لقيامهم بعمليات التنقيب عن خام الذهب وبحوزتهم عدد 15 جهاز للكشف عن المعادن بمناطق أبو رماد – العوينات بجنوب غرب البلاد.

واوضح المتحدث انه تم ضبط 7 عربات دفع رباعي بدون لوحات معدنية وعلى متنها كميات من الادوية والسجائر المهربة.