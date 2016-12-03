لافروف: موسكو وطوكيو تبذلان جهودا لحل النزاع حول جزر الكوريل

موسكو- أ ف ب- التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت نظيره الياباني فوميو كيشيدا في موسكو في وقت لا يزال الخلاف على جزر الكوريل يهيمن على العلاقات بين موسكو وطوكيو.

ويتنازع البلدان أربع جزر في ارخبيل الكوريل كان الاتحاد السوفياتي احتلها مع نهاية الحرب العالمية الثانية. وتطالب اليابان بتلك الجزر وحال هذا الخلاف دون توقيع اتفاق سلام بين البلدين.

وصرح لافروف اثر لقائه كيشيدا أن “ارضية التفاهم الاساسية بيننا تتكىء على الجهود الواضحة جدا التي يبذلها مسؤولونا بهدف ايجاد حل يرتضيه الجانبان”.

من جهته، قال كيشيدا بحسب الترجمة الروسية لتصريحاته “بالنسبة الى قضية معاهدة السلام، نامل ببلوغ نتيجة يرحب بها شعبا اليابان وروسيا”.

وامل الوزير الياباني بـ”مفاوضات دينامية” بغية “حل قضية السيادة على الجزر الاربع في شكل نهائي”.

وعلق لافروف “لدينا مصلحة في معالجة هذه المشكلة المستمرة منذ وقت طويل”، مع اقراره بان “تقريب مواقف مختلف الاطراف ليس امرا بسيطا”.

والجمعة، التقى كيشيدا الرئيس فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا.

وتاتي هذه المشاورات الروسية اليابانية قبل اسبوعين من زيارة للرئيس الروسي لياماغوشي في غرب اليابان مقررة في 15 كانون الاول/ ديسمبر.

وهي اول زيارة يقوم بها بوتين لليابان منذ 2005.

والمفاوضات في شان الجزر البركانية الاربع التي تسميها اليابان “اراضي الشمال” متوقفة منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الاوكرانية في اذار/ مارس 2014، الامر الذي نددت به طوكيو والدول الغربية.