نائب برلماني إسرائيلي يطالب نتنياهو بإيضاحات حول علاقة إيران بصفقة الغواصات الالمانية

تل ابيب- د ب ا- طالب النائب بالكنيست (البرلمان) الاسرائيلي نحمان شاي عن حزب المعسكر الصهيوني المعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع افيغدور ليبرمان بطرح تقرير توضيحي حول علاقة إيران بصفقة الغواصات الالمانية لإسرائيل.

جاء ذلك عقب الكشف الإعلامي عن أن إيران تملك نحو 5% من اسهم شركة تيسنْكْروب الألمانية التي تزود جيش الدفاع بالغواصات والسفن، حسبما ذكرت السبت الاذاعة الإسرائيلية.

وتساءل النائب شاي في بيان اصدره ـ هل أصبحت إيران تشارك اسرائيل اسرارَ المنظومات القتالية التي قد تستهدفها.

ورأى أن من حق الجمهور الإسرائيلي الحصول على التوضيحات والشفافية في صفقة الغواصات الأخيرة التي تبلغ قيمتها ستة مليارات شيكل منوّهاً إلى أن دافعي الضرائب في إسرائيل هم الذين يموّلونها.

وكانت صحيفة “يديعوت احرونوت” قد كشفت الجمعة النقاب عن ان شركة استثمارات تابعة للنظام الايراني تملك حوالي أربعة ونصف بالمئة من أسهم شركة “تيسِنكْروب” الألمانية التي تبني الغواصات الجديدة لسلاح البحرية الاسرائيلي.

وحسب الصحيفة، فإن ذلك يثير علامات استفهام مقلقة حول احتمال اطّلاع اصحاب الاسهم الايرانيين على تفاصيل احد المشاريع الاكثر سرية للجيش الاسرائيلي

وعلقت وزارة الدفاع الاسرائيلية على هذا النبا بالقول انها لا تعلم بوجود تدخل إيراني في شؤون الشركة الألمانية.

يذكر ان اسرائيل تعتزم ان تشتري من ألمانيا ثلاث غواصات إضافية أكثر تطورا من طراز “دولفين”، اضافة الى الغواصات الست التي اشترتها من برلين وتسلمت خمس منها بالفعل وسوف تتسلم الغواصة السادسة في عام 2018.