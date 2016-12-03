الجيش العراقي يستعيد السيطرة على أربع قرى شمال شرق الموصل

بغداد- أ ف ب- اعلن الجيش العراقي السبت استعادة السيطرة على أربع قرى تقع في المحور الشمالي الشرقي لمدينة الموصل التي تستمر العمليات العسكرية داخلها وعند اطرافها لتحريرها من تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال الفريق عبد الامير يارا الله في بيان نشرته قيادة العمليات المشتركة ان “قوات فرقة المشاة 16 حررت قرى قولان تبه وكوري غريبان والدراويش وابو جربوعه ضمن المحور الشمالي”.

واضاف ان “القوات العراقية رفعت العلم العراقي (في هذه القرى) بعد تكبيد العدو خسائر بالارواح والمعدات”.

وبدأت القوات العراقية عملية عسكرية في 17 تشرين الأول/ أكتوبر ترمي إلى استعادة السيطرة على مدينة الموصل في شمال البلاد.

وتوغلت القوات العراقية داخل المدينة من الجهة الشرقية، فيما تقدمت قوات البشمركة الكردية مع قوات أخرى باتجاه الحدود الشمالية والجنوبية للمدينة.

وتتمركز قوات الشرطة الفدرالية على مشارف مطار الموصل من المحور الجنوبي، فيما تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات في المحور الجنوبي ترمي إلى عزل بلدة تلعفر وقطع الامدادات بين الموصل ومدينة الرقة التي تعتبر المعقل الرئيسي للجهاديين في سوريا.