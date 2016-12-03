المقادير: كيلو لحم بقري من الأحسن يكون فيه عظام

كأس كبير ملوخية ناشفة

باقة كزبرة وكراوية ناشفة

رأس كبير ثوم مهروس

فلفل أحمر(اختياري) ونصف ملعقة فلفل أسود وبصلة صغيرة مقطعة وملح وزيت نباتي.

طريقة التحضير

نقلي اللحم مع الكزبرة والكراوية المهروسة والبصلة المقطعة ونضيف الفلفل الأسود والفلفل الأحمر في كمية من الزيت ونترك الخليط ليرتاح.

نضع الملوخية في قدر صغير ونصب عليه الزيت ونحركه حتى نحصل على مزيج متجانس. نضيف الماء المغلي على المزيج ونتركه يغلي لمدة نصف ساعة. نضيف اللحمة مع خليطها ونتركها تغلي لمدة ساعتين.

نقدمها ساخنة مع الرز.